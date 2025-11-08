Хто залишив МастерШеф 16 у 12 випуску: чим закінчилася чергова битва “чорних” та “білих”

16 випуск головного кулінарного шоу МастерШеф запам’ятався особливими випробуваннями від суддів. Окрім протистояння “чорних” і “білих” на учасників чекала ще одна несподіванка — битва з наймолодшими шанувальниками.

Читай, хто покинув МастерШеф 16 сезон у 12 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 12 випуск МастерШеф 16 сезон

Тиждень розпочався з випробування, на яке чекають всі аматори — майстер-класів суддів. Це стало чудовою нагодою повчитися у справжніх майстрів. З іншого боку вони відчули тиск потрійної відповідальності.

Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська провели кулінарний майстер-клас, а Володимир Ярославський здивував стравами, яких раніше не бачила легендарна кухня. Аматори опанували мистецтво подачі страви, як у найкращих ресторанах світу. На дегустації оцінили не лише якість приготування, а й презентацію.

Ще одне випробування під назвою “наздогнати здобич” виявилося не лише стилістичною фігурою. “Білі” і “чорні” зійшлися у битві, де перші стали потенційною здобиччю, а другі — голодними хижаками.

На дошці майбутніх профі чекав список класичних страв з різною кількістю балів. Проблема лиш у тому, що учасників 11, тоді як місць було всього вісім.

Білі отримали змогу вибрати страви, які готуватимуть. Згідно з правилами, за дві години можна було зробити необмежену кількість страв, але готувати одночасну дозволялося лише одну.

Чорні стали такими собі “паразитами”, які змогли приєднатися до будь-кого з білих і готувати ту ж страву паралельно. Якщо хтось із чорних готував страву швидше та краще, то забирав бал собі, залишаючи “білих” ні з чим. А ще на битву чорних несподівано завітали наймолодші шанувальники МастерШефа.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 12 випуску

У підсумку у 12 випуску МастерШеф 16 сезон проект покинув Ігор Савчук — 49-річний чоловік із Рожнів на Івано-Франківщині. За професією працює будівельником, але обожнює кулінарію. До проекту долучився, щоб перевірити свої навички.

Не секрет, що у кожного з суддів є свій багаж зі смачними рецептами. Тож пропонуємо тобі зробити ніжні сирники з яблуками від Володимира Ярославського.

