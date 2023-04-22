Сливочный крем из острого перца и нарезка без ножей. Как прошел 11 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

В 11 выпуске проекта МастерШеф Профессионалы-4 стала известна десятка лучших. Участники прошли экватор проекта и сразятся за место в финале.

В каждом выпуске судьи придумывают поварам новые сложные конкурсы, которые помогут им подтвердить свой статус профессионала. 11 выпуск не был исключением.

Мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 11 выпуске.

Как прошел 11 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Участники получили от судей задачи: приготовить блюдо, но с определенными ограничениями. К примеру, приготовить сладкий тирамису без сахара, вместо сливок в десерте использовать самый острый перец, готовить блюдо без ножей или все время быть в перчатках для духовки.

Некоторые участники смогли поразить судей своими блюдами, а некоторые — получили черный фартук.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 11 выпуске

МастерШеф Профессионалы-4 в 11 выпуске покинул Данко Матвийчук. Мужчина занимался сыроделием, профессиональной подготовкой пиццамастеров и разработкой меню при открытии новых заведений по Украине.

Навыки повара можно проверить с помощью фондана, ведь всегда должен вытекать изнутри шоколад. Ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный фондан.

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