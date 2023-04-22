Вершковий крем з гострого перцю та нарізка без ножів. Як минув 11 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

В 11 випуску проекту МастерШеф Професіонали-4 стала відома десятка найкращих. Учасники пройшли екватор проекту та боротимуться за місце у фіналі.

У кожному випуску судді вигадують для кухарів нові складні конкурси, які допоможуть їм підтвердити свій статус професіонала. 11 випуск не був виключенням.

Ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 11 випуску.

Як минув 11 випуск МастерШеф Професіонали-4

Учасники отримали від суддів завдання: приготувати страву, але з певними обмеженнями. Наприклад, приготувати солодкий тирамісу без цукру, замість вершків у десерті використати найгостріший перець, готувати страву без ножів або весь час бути у рукавичках для духовки.

Деякі учасники змогли вразити суддів своїми стравами, а дехто — отримав чорний фартух.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 11 випуску

МастерШеф Професіонали-4 в 11 випуску покинув Данко Матвійчук. Чоловік займався сироварством, професійною підготовкою піцамайстрів та розробкою меню при відкритті нових закладів по Україні.

Вправність кухаря можна перевірити за допомогою фондану, адже завжди має витікати з середини шоколад. Раніше ми розповідали, як приготувати шоколадний фондан.

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