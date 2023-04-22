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Вершковий крем з гострого перцю та нарізка без ножів. Як минув 11 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Квітня 2023, 22:10
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 11 випуску 4 сезони від 22.04.23
Фото: Instagram, СТБ

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