Для любителей сладкого — то, что надо! Как приготовить шоколадный фондан: пошаговый рецепт

Ищешь интересный и вкусный десерт, который несложно приготовить? Есть предложение приготовить что-то очень аппетитное. Для любителей шоколада этот десерт будет невероятным. Шоколадный бисквит, а внутри шоколадная начинка. Да-да, речь о шоколадном фондане.

Если у тебя уже течет слюнка — спешим рассказать рецепт шоколадного фондана от шеф-повара Александра Огородника.

Ингредиенты для шоколадного фондана

100 г черного шоколада

100 г масла

2 желтка

2 яйца

60 сахарной пудры

15 г муки

Шоколадный фондан: пошаговый рецепт

Масло и черный шоколад растопи на паровой бане. Желтки, яйца, сахарную пудру взбей миксером до образования пышной пены. После этого нужно добавить еще муку и еще раз хорошо взбить. Смешать растопленную смесь из шоколада и масла с яичной смесью и тщательно перемешать. Берем формочки, хорошо смазываем маслом и наливаем тесто по 45 граммов. Выпекать десерт нужно в духовке в течение 5,30 — 6 минут при температуре 200 градусов.

Подавать шоколадный фондан нужно с мороженым.

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