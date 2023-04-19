Еда и рецепты

Для любителей сладкого — то, что надо! Как приготовить шоколадный фондан: пошаговый рецепт

Диана Просяник, практикант сайта 19 апреля 2023, 14:30
шоколадный фондан
Фото: Unsplash

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