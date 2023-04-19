Для любителей сладкого — то, что надо! Как приготовить шоколадный фондан: пошаговый рецепт

Ищешь интересный и вкусный десерт, который несложно приготовить? Есть предложение приготовить что-то очень аппетитное. Для любителей шоколада этот десерт будет невероятным. Шоколадный бисквит, а внутри шоколадная начинка. Да-да, речь о шоколадном фондане.
Если у тебя уже течет слюнка — спешим рассказать рецепт шоколадного фондана от шеф-повара Александра Огородника.
Подавать шоколадный фондан нужно с мороженым.
Ранее мы рассказывали, как приготовить гранолу в домашних условиях.
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