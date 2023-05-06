Реально ли приготовить голубцы из груши? Как прошел 12 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

МастерШеф Профессионалы-4 каждую субботу испытывает умение, креативность и знание кулинаров. Участники получают задачи, которые добавляют нереальный опыт в их копилку. Вряд ли за пределами кухни проекта они готовили бы подобные блюда.

Судьи не устают придумывать новые и сложные конкурсы. Мы расскажем, как прошел 12 выпуск МастерШеф профессионалы-4 и кто покинул проект.

Как прошел 12 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

В этом выпуске МастерШеф Профессионалы-4 участники имели возможность насолить друг другу. Каждый получил набор продуктов, соперники могли загадать повару блюдо, которое, кажется, нереально приготовить из того, что есть.

Реально ли приготовить голубцы из груши или Киевский торт из кокоса? Профессионалы именно поэтому на кухне МастерШеф, чтобы доказать, что реально. Также благодаря этому конкурсу можно было понять, кто кого хочет убрать из проекта.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 12 выпуске

МастерШеф Профессионалы-4 в 12 выпуске покинул Антон Богданов. Мужчина работал разработчиком стрит-фуд доставки и мечтал о популяризации и развитии этой культуры.

Каждый может быть МастерШефом и радовать родных вкусными блюдами. Попробуй приготовить африканское арахисовое рагу Маафе. Это вкусно, экзотично и неординарно.

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