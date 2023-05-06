Чи реально приготувати голубці з груші? Як минув 12 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

МастерШеф Професіонали-4 щосуботи випробовує вміння, креативність та знання кулінарів. Учасники отримують завдання, які додуають нереального досвіду у їхню скарбничку. Бо навряд за межами кухні проекту вони готували б подібні страви.

Судді не втомлюються вигадувати нові та складні конкурси. Тож ми розповімо, як минув 12 випуск МастерШеф професіонали-4 та хто покинув проект.

Як минув 12 випуск МастерШеф Професіонали-4

У цьому випуску МастерШеф Професіонали-4 учасники мали змогу насолити одне одному. Кожен отримав набір продуктів, суперники могли загадати кухарю страву, яку, здається, нереально приготувати з того, що є.

Чи реально приготувати голубці з груші або Київський торт з кокоса? Професіонали саме тому на кухні МастерШеф, щоб довести, що реально. Також завдяки цьому конкурсу можна було зрозуміти, хто кого хоче усунути з проекту.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 12 випуску

МастерШеф Професіонали-4 в 12 випуску покинув Антон Богданов. Чоловік працював розробником стріт-фуд доставки та мріяв про популяризацію та розвиток цієї культури.

Кожен може бути МастерШефом та радувати рідних смачними стравами. Спробуй приготувати африканське арахісове рагу Маафе. Це смачно, екзотично та неординарно.

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