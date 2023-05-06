Шоу-біз

Чи реально приготувати голубці з груші? Як минув 12 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Травня 2023, 22:55
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 12 випуску 4 сезону від 29.04.23
Фото: Instagram, СТБ

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