Шоу-биз

Сдадут ли экзамен повара? Как прошел 16 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июня 2023, 22:56
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 16 випуску 4 сезону від 03.06.23
Фото: Instagram, СТБ

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