Сдадут ли экзамен повара? Как прошел 16 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Уже не за горами финал МастерШеф Профессионалы-4. В 16 выпуске проекта семь участников боролись, чтобы стать на шаг ближе к званию лучшего кулинара. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы и как прошел 16 выпуск четвертого сезона.

Как прошел 16 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Профессиональный повар должен не только смешивать вкусы на кухне путем эксперимента. Он должен много читать и изучать, иметь базу и знания по теории. Так что в этом выпуске судьи решили устроить экзамен участникам.

Профессионалы должны были записать все виды нарезок, соусы и супы, используя при этом только французскую терминологию.

Но ведь не теорией единой! Все-таки МастерШеф — кулинарный проект. Участники должны были приготовить экзаменационное блюдо выпускников известной кулинарной академии Le Cordon Bleu.

Задача была не из легких, не все с ней справились. Впрочем, участники имели шанс добыть в борьбе место на проекте во время битвы черных. Но не все смогли использовать этот шанс.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 16 выпуске

В 16 выпуске МастерШеф Профессионалы-4 проект покинула Регина Белоткач.

Регина имеет свои рестораны под Киевом, на проекте хотела получить дополнительный опыт, чтобы воплощать новые идеи своего бизнеса.

— Также хочу своим примером показать обычным домохозяйкам, что если есть желание и жажда кулинарии, ты сможешь достичь больших целей, — отмечала она.

Быть МастерШефом можно, готовя даже простые, но очень вкусные блюда. Ранее мы рассказывали рецепт нежных ленивых вареников.

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