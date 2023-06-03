Чи складуть екзамен кухарі? Як минув 16 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Вже на за горами фінал МастерШеф Професіонали-4. У 16 випуску проекту сім учасників боролися, щоб стати на крок ближче до звання найкращого кулінара.Ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали та як минув 16 випуск четвертого сезону.

Як минув 16 випуск МастерШеф Професіонали-4

Професійний кухар має не лише змішувати смаки на кухні шляхом експерименту. Він має багато читати та вивчати, мати базу та знання з теорії. Тож у цьому випуску судді вирішили влаштувати екзамен учасникам.

Професіонали мали записати усі види нарізок, соуси та супи, при цьому використовуючи лише французьку термінологію.

Але ж не теорією єдиною! Все-таки МастерШеф — кулінарний проект. Учасники мали приготувати екзаменаційну страву випускників відомої кулінарної академії Le Cordon Bleu.

Завдання було не з легких, не всі з ним впоралися. Утім, учасники мали шанс вибороти місце на проекті під час битви чорних. Але не всі змогли використати цей шанс.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 16 випуску

У 16 випуску МастерШеф Професіонали-4 проект покинула Регіна Білоткач.

Регіна має власні ресторани під Києвом, на проекті хотіла отримати додатковий досвід, щоб втілювати нові ідеї свого бізнесу.

— Також хочу своїм прикладом показати звичайним домогосподаркам, що якщо є бажання та жага до кулінарії, ти зможеш досягти великих цілей, — наголошувала вона.

Бути МастерШефом можна, готуючи навіть прості, але надзвичайно смачні страви. Раніше ми розповідали рецепт ніжних лінивих вареників.

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