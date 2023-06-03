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Чи складуть екзамен кухарі? Як минув 16 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2023, 22:56
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 16 випуску 4 сезону від 03.06.23
Фото: Instagram, СТБ

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