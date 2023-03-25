Как прошел седьмой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

МастерШеф Профессионалы-4 продолжает удивлять нас конкурсами, а участники каждый раз доказывают — ради победы справятся с любой сложностью! Все хотят, но не всем удается, поэтому участники покидают проект. Узнай, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 вчера.

Как прошел седьмой выпуск МастерШеф Профессионалы-4

В этот раз участники могли проверить свою удачу. Они должны были бросить кубик и приготовить блюдо из ингредиентов, изображенных на нем. Ничего сложного, все вроде бы просто.

Но ингредиенты на кубике — саранча, кровь, тараканы и другие ужасы повара. Впрочем, профессионалы на то и профессионалы, чтобы демонстрировать свои умения. Тем более, когда на кону такая награда — место в полуфинале.

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Участники покоряли и готовили сложные блюда мира. Удивляли панна коттой из крови, блюдами из самой большой саранчи и томатной сальсой. Но не всем удалось справиться с такой задачей. Так что участники соревновались за место в проекте в битве черных фартуков.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в седьмом выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в седьмом выпуске покинула шеф-кондитер Виктория Рябова.

Почувствовать себя настоящим МастерШефом можно дома, готовя вкусные блюда. Ранее мы рассказывали рецепт острых жареных куриных крылышек от Владимира Ярославского.

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