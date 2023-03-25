Шоу-биз

Как прошел седьмой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 марта 2023, 22:48
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 7 випуску 4 сезони від 25.03.23
Фото: Instagram, СТБ

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