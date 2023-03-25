Як минув сьомий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

МастерШеф Професіонали-4 продовжує дивувати нас конкурсами, а учасники щоразу доводять — заради перемоги впораються з будь-якими складнощами! Всі хочуть, але не всім вдається, тому учасники покидають проект. Дізнайся, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 вчора.

Як минув сьомий випуск МастерШеф Професіонали-4

Цього разу учасники могли перевірити свою удачу. Вони мали кинути кубик і приготувати страву з інгредієнтів, які зображені на ньому. Нічого складного, все ніби просто.

Але інгредієнти на кубику — сарана, кров, таргани та інші жахи кухаря. Утім, професіонали на те й професіонали, щоб демонструвати свої вміння. Тим паче, коли на кону така нагорода — місце у півфіналі.

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Учасники підкорювали та відтворювали найскладніші страви світу. Дивували пана котою з крові, стравами з найбільшої сарани та томатною сальсою. Але не всім вдалося впоратися з таким завданням. Тож учасники змагалися за місце у проекті у битві чорних фартухів.

Хто покинув проект МастерШеф Професіонали-4 у сьомому випуску

Проект МастерШеф Професіонали-4 у сьомому випуску покинула шеф-кондитерка Вікторія Рябова.

Відчути себе справжнім МастерШефом можна вдома, готуючи смачні страви. Раніше ми розповідали рецепт гострих смажених курячих крилець від Володимира Ярославського.

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