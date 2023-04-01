Шедеврами доказывают, что достойны быть на кухне! Как прошел восьмой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

На МастерШеф Профессионалы-4 остается все меньше участников. Проект продолжает раскрывать новые таланты и закалять их сложными конкурсами.

Каждый участник пытается доказать, что он достоин звания МастерШеф, демонстрирует свои знания, умения и навыки. Впрочем, для поваров важен не только опыт, но и креатив и современные взгляды. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в восьмом выпуске.

Что уже только не делали участники: готовили прозрачные пельмени, зарабатывали продукты песнями, воплощали на тарелке хлопок и даже играли в кулинарную монополию.

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Но судьи каждый раз придумывают новые задачи, ведь профессионалы должны доказать, что они знают больше аматоров. Это более высокий и сложный уровень.

Именно поэтому повара должны постоянно развиваться и ориентироваться в разных областях. Ведь даже если ты профессиональный кондитер, на проекте все равно придется готовить много мясных блюд. Те участники, которым не удается выполнить поставленную задачу, получают черные фартуки. В битве черных они борются за место в проекте.

Кто покинул проект МастерШеф Профессионалы-4 в восьмом выпуске

Проект МастерШеф Профессионалы-4 в восьмом выпуске покинула повар Виктория Сопина.

— Я осознала, что хочу учиться и узнавать себя в процессе приготовления. Ведь еда — это то, что может доставить безумное удовольствие, — говорит она.

МастерШеф — это о любви к еде, экспериментах со вкусами и блюдами. Если хочешь почувствовать себя МастерШефом, то держи рецепт картофельного гратена, который может полюбить вся семья.

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