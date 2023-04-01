Шоу-биз

Шедеврами доказывают, что достойны быть на кухне! Как прошел восьмой выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2023, 22:50
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 8 випуску 4 сезони від 01.04.23
Фото: Instagram

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