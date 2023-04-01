Шедеврами доводять, що гідні бути на кухні! Як минув восьмий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

На МастерШеф Професіонали-4 залишається дедалі менше учасників. Проект продовжує розкривати нові таланти та загартовувати їх складними конкурсами.

Кожен учасник намагається довести, що він гідний звання МастерШеф, демонструє свої знання, вміння та навички. Утім, для кухарів важливий не лише досвід, а й креатив та сучасні погляди. Ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 у восьмому випуску.

Що вже не робили учасники: готували прозорі пельмені, заробляли продукти піснями, втілювали на тарілці бавовну та навіть грали у кулінарну монополію.

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Але судді щоразу вигадують нові завдання, адже професіонали мають довести, що вони знають більше, ніж аматори. Це вищий та складніший рівень.

Саме тому кухарі повинні постійно розвиватися та орієнтуватися у різних сферах. Адже навіть якщо ти професійний кондитер, на проекті все одно доведеться готувати багато м’ясних страв. Ті учасники, яким не вдається виконати поставлене завдання, отримують чорні фартухи. У битві чорних вони ведуть боротьбу за місце у проекті.

Хто покинув проект МастерШеф Професіонали-4 у восьмому випуску

Проект МастерШеф Професіонали-4 у восьмому випуску покинула кухарка Вікторія Сопіна.

— Я усвідомила, що хочу вчитися і пізнавати себе у процесі приготування. Адже їжа — це те, що може принести шалене задоволення, — каже вона.

МастерШеф — це про любов до їжі, експерименти зі смаками та стравами. Якщо хочеш відчути себе МастерШефом, то тримай рецепт картопляного гратена, який може полюбити уся родина.

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