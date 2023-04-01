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Шедеврами доводять, що гідні бути на кухні! Як минув восьмий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 22:50
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 8 випуску 4 сезони від 01.04.23
Фото: Instagram

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