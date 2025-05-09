Люси 2: что известно о продолжении и официальные заявления

Фанаты творчества режиссера Люка Бессона интересуются, будет ли продолжение фильма Люси 2. Также это волнует фанатов Скарлетт Йоханссон, ведь она сыграла главную роль в первом фильме.

Читай, что известно о Люсе 2, есть ли официальные заявления о продолжении.

Люси 2 — есть ли официальные заявления о выходе фильма

Режиссер Люк Бессон в подкасте The Playlist рассказал, что для него стали новостью слухи о выходе Люси 2, появившихся еще в 2017 году. Он саркастическим тоном сказал, чтобы читал об этих слухах и думал: “О? Дайте мне сценарий”.

По его словам, проблема интернета состоит в том, что иногда непонятно, откуда берется информация. Бывает такое, что его имя приписывают к фильму, в котором он вообще не участвовал.

Слухи о выходе появились еще даже в 2015 году, когда на конвенции CineEurope в Барселоне компания Бессона EuropaCorp представила ряд их будущих фильмов.

Тогда в довольно скромном комментарии было объявлено, что продолжение Люси будет частью этой кинематографической программы. С тех пор появилось много спекуляций, но официально подтверждения ни от режиссера, ни от главной актрисы не было.

В соцсети Reddit выделили комментарий из Facebook режиссера, где он сказал, что не готовил и не будет готовить Люси 2.

Казалось, давние слухи утихли, но в 2022 году Морган Фриман снова подогрел интерес фанатов. Он сказал, что вел переговоры о возвращении к своей роли в продолжении фильма, сообщает Variety.

Поэтому любопытство публики не угасает. Сайтами и фан-страницами в сети распространяются различные теории о возможном сюжете Люси 2. Одни предполагают, что новый фильм мог бы сосредоточиться на сверхчеловеческих способностях героини после финала первой части, другие — что сюжет будет разворачиваться вокруг нового персонажа, который получит похожие силы.

Поэтому в интернете есть много фейковых трейлеров, созданных с помощью искусственного интеллекта. Но снова напоминаем, что официального подтверждения о продлении нет.

Люди также ждут продолжения других интересных проектов. Ранее мы рассказывали, когда выйдет фильм Острые козырьки.

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