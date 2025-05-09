Люсі 2: що відомо про продовження та офіційні заяви

Фанати творчості режисера Люка Бессона цікавляться, чи буде продовження фільму Люсі 2. Також це хвилює фанатів Скарлетт Йоханссон, адже вона зіграла головну роль у першому фільми.

Читай, що відомо про Люсі 2, чи є офіційні заяви про продовження.

Люсі 2 — чи є офіційні заяви про вихід фільму

Режисер Люк Бессон у подкасті The Playlist розповів, що для нього стало новиною чутки про вихід Люсі 2, які з’явилися ще у 2017 році. Він саркастичним тоном сказав, щоб читав про ці чутки та думав: “О? Дайте мені сценарій”.

За його словами, проблема інтернету полягає у тому, що інколи не зрозуміло, звідки береться інформація. Буває таке, що його ім’я приписують до фільму, якому він взагалі не брав участі.

Чутки про вихід з’явилися навіть ще у 2015 році, коли на конвенції CineEurope у Барселоні компанія Бессона EuropaCorp представила низку їхніх майбутніх фільмів. Тоді у досить скромному коментарі, нібито було оголошено, що продовження Люсі буде частиною цієї кінематографічної програми. Відтоді з’явилося багато спекуляцій, але офіційно підтвердження ні від режисера, ні від головної акторки не було.

У соцмережі Reddit виділили коментар з Facebook режисера, де він сказав, що не готував і не готуватиме Люсі 2.

Здавалося, давні чутки вщухли, але у 2022 році Морган Фріман знову підігрів інтерес фанатів. Він сказав, що вів переговори щодо повернення до своєї ролі у продовженні фільму, повідомляє Variety.

Тому цікавість публіки не згасає. Сайтами та фан-сторінками в мережі ширяться різноманітні теорії про можливий сюжет Люсі 2. Одні припускають, що новий фільм міг би зосередитися на надлюдських здібностях героїні після фіналу першої частини, інші — що сюжет розгортатиметься навколо нової персонажки, яка отримає схожі сили.

Через це в інтернеті є багато фейкових трейлерів, створених за допомогою штучного інтелекту. Але знову нагадуємо, що офіційного підтвердження про продовження немає.

Люди також ждуть продовження інших цікавих проектів. Раніше ми розповідали, коли вийде фільм Гострі картузи.

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