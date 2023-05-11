Легенды зазвучали голосами молодежи! Как Мария Яремчук, Злата Дзюнька и OTOY спели украинские песни на Евровидении-2023

Украинцы всегда могли гордиться своим музыкальным наследием, но в этом году на Евровидении-2023 молодым исполнителям представился шанс поделиться легендарными композициями со всем миром. На сцене второго полуфинала творцы из Украины Мария Яремчук, Злата Дзюнька и OTOY спели украинские песни, что получили современную аранжировку.

Что известно о выступлении Марии Яремчук, Златы Дзюнькой и OTOY

Во втором полуфинале песенного конкурса молодые украинские исполнители порадовали зрителей исполнением попурри из легендарных украинских композиций.

Представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук начала выступление с композиции Родина, которой прославился ее отец Назарий Яремчук. Но присутствовала легенда украинской музыки не только в мелодии, но и на наряде певицы — изображение артиста виднелось на белой накидке его дочери.

В то же время, на экране появлялись лица и других выдающихся украинских художников. А когда песня сменилась на Мелодию Мирослава Скорика, на сцене заколосилась украинская пшеница.

На смену Марии Яремчук на сцену вышел рэп-исполнитель OTOY, который дал новую жизнь для стихотворения Тараса Шевченко Садок вишений коло хати. Ранее в эфире телемарафона Єдині новини музыкант намекал, почему сделал такой выбор.

Это дань нашей украинской культуре, на которой росли наши родители, на которой частично росли и мы. Это основа такого нашего крутого украинского поэта.

Завершила выступление представительница Украины на Детском Евровидении-2022 Злата Дзюнька, исполнившая вневременной украинский Щедрик. А ведущая шоу Юлия Санина напомнила зрителям, откуда взяла корни их любимая композиция из фильма Один дома.

Не менее впечатляющим оказалось выступление украинской певицы Alyosha и британской исполнительницы Ребекки Фергюсон. Читай об истории создания фантастического номера.

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