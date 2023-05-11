Легенди зазвучали голосами молоді! Як Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY заспівали українські пісні на Євробаченні-2023

Українці завжди могли пишатись своєю музичною спадщиною, але цього року на Євробаченні-2023 молодим виконавцям випав шанс поділитись легендарними композиціями з усім світом. На сцені другого півфіналу митці з України Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY заспівали українські пісні, що отримали сучасне аранжування.

Що відомо про виступ Марії Яремчук, Злати Дзюнької та OTOY

У другому півфіналі пісенного конкурсу молоді українські виконавці потішили глядачів виконанням попурі з легендарних українських композицій.

Представниця України на Євробаченні-2014 Марія Яремчук розпочала виступ з композиції Родина, якою прославився її батько Назарій Яремчук. Та присутня легенда української музики була не лише у мелодії, але й на вбранні співачки — зображення артиста виднілось на білосніжній накидці його доньки.

Водночас на екрані з’являлись обличчя й інших видатних українських митців. А коли пісня змінилась на Мелодія Мирослава Скорика, на сцені заколосилась українська пшениця.

На зміну Марії Яремчук на сцену вийшов реп-виконавець OTOY, який дав нове життя для вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Раніше в ефірі телемарафону Єдині новини музикант натякав, чому зробив такий вибір.

Це данина нашій українській культурі, на якій росли наші батьки, на якій частково росли й ми. Це основа такого нашого найкрутішого українського поета.

Завершила виступ представниця від України на Дитячому Євробаченні-2022 Злата Дзюнька, яка виконала позачасовий український Щедрик. А ведуча шоу Юлія Саніна нагадала глядачам, звідки взяла коріння їхня улюблена композиція з фільму Один вдома.

Не менш вражаючим виявився виступ української співачки Alyosha та британської виконавиці Ребекки Фергюсон. Читай про історію створення фантастичного номера.

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