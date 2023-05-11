Шоу-біз

Легенди зазвучали голосами молоді! Як Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY заспівали українські пісні на Євробаченні-2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Травня 2023, 00:42
Євробачення-2023

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