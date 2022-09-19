Как назовем этих людей? Маша Ефросинина ответила на обвинения Ксении Собчак в нацизме

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к российской журналистке Ксении Собчак, назвав ее “разочарованием года”. Что стало поводом для обращения? Смотри в нашем материале.

Маша Ефросинина обратилась к Ксении Собчак

Недавно в своем Telegram-канале Ксения Собчак обвинила украинцев в “нацизме” за то, что они осудили кампанию бренда Zara, в котором приняла участие россиянка Наталья Водянова.

Ответить российской журналистке отважилась Маша Ефросинина. Она напомнила ей, кто устроил кровавые события в Буче, Мариуполе и сотне других городов, а также спросила, как назвать этих людей.

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— Ксения, как мы с вами назовем тех людей, граждан РФ, которые замучили до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо, людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убили почти 400 детей Украины, сп***ив (украв — ред.) все унитазы, утюги и кирпичи даже в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей, как мы их назовем? Люди, устраивающие свою жизнь? Вам, наверное, невдомек, что такие существуют, — ответила Маша.

Мария пожелала российской журналистке, чтобы когда-то рядом с ней оказался оккупант, поэтому пока она поддерживает решение не отменять визы россиянам в европейские страны.

Очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы любите отдыхать, с вами рядом половичек раскинул какой-нибудь солдатик, которому в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевку дали.

Маша Ефросинина обратила внимание своих подписчиков на то, что после зверств российских оккупантов высказывается публичный человек страны-агрессора.

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