Як назвемо цих людей? Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення Ксенії Собчак у нацизмі

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулась до російської журналістки Ксенії Собчак, назвавши її “розчаруванням року”. Що стало приводом для звернення? Дивись у нашому матеріалі.

Маша Єфросиніна звернулась до Ксенії Собчак

Нещодавно у власному Telegram-каналі Ксенія Собчак звинуватила українців у “нацизмі” через те, що вони засудили кампанію бренду Zara, в якому взяла участь росіянка Наталія Водянова.

Відповісти російській журналістці наважилась Маша Єфросиніна. Вона нагадала їй, хто влаштував криваві події в Бучі, Маріуполі та сотні інших міст, а також запитала, як назвати цих людей.

— Ксеніє, як ми з вами назвемо тих людей, громадян РФ, які закатували до смерті, зламавши руки, ноги, зґвалтувавши і спалюючи живцем, людей у ​​Бучі, в Маріуполі, каструючи їх, убили майже 400 дітей України, сп**дивши (вкравши — ред.) всі унітази, праски та цеглини навіть у будинках наших громадян на окупованих територіях, зґвалтувавши наших жінок, літніх людей, дітей, як ми їх назвемо? Люди, які влаштовують своє життя? Вам, мабуть, невтямки, що такі існують, — відповіла Маша.

Марія побажала російській журналістці, щоб колись поруч з нею опинився окупант, тому вона поки підтримує рішення не скасовувати візи росіянам до європейських країн.

Дуже хочеться, щоб на одному з пляжів, де ви любите відпочивати, з вами поруч половичок розкинув якийсь солдатик, якому в нагороду за те, що він кастрував наших солдатів, ґвалтував наших жінок, вбивав наших дітей, путівку дали.

Маша Єфросиніна звернула увагу своїх підписників на те, що після звірств російських окупантів висловлюється публічна людина країни-агресора.

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