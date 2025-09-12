В субботу, 13 сентября, в 19:00 на канале СТБ выйдет новый эпизод популярного кулинарного реалити МастерШеф-16.

Участников ждут два сложных и эмоциональных испытания.

Ужин для защитников

Первое испытание этой недели станет настоящей честью для кулинаров-любителей. Проект приедут украинские военные, которые приехали в отпуск, а также их родные.

Задачей участников будет приготовить ужин, который будет не только смаковать, но и подарит приятные моменты семьям защитников.

Гости поделятся своими гастрономическими предпочтениями, среди которых гуцульские блюда, баранина и любимые десерты.

Смогут ли любители справиться с этой ответственной задачей и оправдать ожидания героев?

Исследование продуктовой корзины

Во второй части выпуска участники отправятся в столичный супермаркет, чтобы исследовать, из чего состоит продуктовая корзина обычного украинца.

Они узнают, какие продукты предпочитают украинцы, а от которых отказываются. На основе этих наблюдений кулинары получат новую задачу, которая проверит их способность адаптироваться к реальным сегодняшним дням.

Особый выпуск МастерШефа: как кулинары будут готовить для защитников и их семей

Кто из участников успешно пройдет эти испытания, а кто покинет проект? Узнай уже в субботу, 13 сентября, в 19:00 на СТБ.

