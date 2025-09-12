Особливий випуск МастерШефа: як кулінари готуватимуть для захисників та їхніх родин

У суботу, 13 вересня, о 19:00 на каналі СТБ вийде новий епізод популярного кулінарного реаліті МастерШеф-16.
Учасників чекає два складних та емоційних випробування.
Вечеря для захисників
Перше випробування цього тижня стане справжньою честю для кулінарів-аматорів. На проект завітають українські військові, які приїхали у відпустку, а також їхні рідні.
Завданням учасників буде приготувати вечерю, яка не лише смакуватиме, але й подарує приємні моменти родинам захисників.
Гості поділяться своїми гастрономічними вподобаннями, серед яких — гуцульські страви, баранина та улюблені десерти.
Чи зможуть аматори впоратися з цим відповідальним завданням і виправдати очікування героїв?
Дослідження продуктового кошика
У другій частині випуску учасники вирушать до столичного супермаркету, щоб дослідити, з чого складається продуктовий кошик звичайного українця.
Вони дізнаються, яким продуктам надають перевагу українці, а від яких відмовляються. На основі цих спостережень кулінари отримають нове завдання, що перевірить їхню здатність адаптуватися до реалій сьогодення.
Хто з учасників успішно пройде ці випробування, а хто покине проект? Дізнайся вже в суботу, 13 вересня, о 19:00 на СТБ.
