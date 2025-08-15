Диво після атаки: як вижила учасниця МастерШеф у Києві

Суддя МастерШеф Володимир Ярославський поділився деталями стану своєї колеги, Анастасії, яка дивом вижила після масованої ракетної атаки росіян на Київ 17 червня.

Її будинок у Солом’янському районі був зруйнований, дівчина втратила квартиру і потрапила до реанімації. Про це пише сайт Факти ICTV.

Який стан Анастасії зараз

За словами ресторатора, Анастасія зараз відновлюється, хоча процес іде повільно та складно. Після атаки вона перебувала в комі та була підключена до апарату ШВЛ, і досі відчуває значні наслідки для здоров’я.

Вона просто дивом залишилася живою. Вона і в комі була, і на ШВЛ. Зараз відходить. Вона має нормальний вигляд, але мозок. Це важко. Насправді дуже важко. Вона ще дитина.

Він зазначив, що дівчині поки важко концентруватися та самостійно пересуватися. Лише нещодавно вона змогла знову користуватися месенджерами, тоді як раніше відповідала тільки на телефонні дзвінки.

— Мозок функціонує обмежено. І це страшно. Страшно, тому що ти звертаєшся до здорової людини начебто, дорослої людини, яка на тебе дивиться, тебе розуміє, але це або дитина, або розвиток там. Страшно казати. Не все розуміє та забуває, — додав Володимир.

Ярославський також розповів, що завдяки підтримці небайдужих українців — колег, гостей ресторанів і навіть незнайомих людей — вдалося зібрати кошти на нову квартиру для Анастасії.

Раніше вона працювала су-шефом у ресторані Ярославського, а до цього була фуд-продюсеркою на проекті МастерШеф.

Після атак з’являється бажання поділитись моторошним фото після обстрілу? Тоді читай, чи варто та як зробити це правильно.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!