Чудо после атаки: как выжила участница МастерШеф в Киеве

Судья Мастер Шеф Владимир Ярославский поделился подробностями о состоянии своей коллеги Анастасии, которая чудом выжила во время массированной российской ракетной атаки на Киев 17 июня.

Ее дом в Соломенском районе был разрушен, девушка потеряла квартиру и попала в реанимацию. Об этом сообщает сайт Факты ICTV.

Какое состояние Анастасии сейчас

По словам ресторатора, Анастасия сейчас восстанавливается, хотя процесс идет медленно и тяжело. После атаки она находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. До сих пор ощущаются значительные последствия для здоровья.

Она просто чудом осталась жива. Она и в коме была, и на ИВЛ. Сейчас отходит. Она выглядит нормально, но мозг. Это тяжело. На самом деле очень тяжело. Она ещё ребенок.

Он отметил, что девушке пока трудно концентрироваться и самостоятельно передвигаться. Лишь недавно она снова смогла пользоваться мессенджерами, тогда как раньше могла отвечать только на телефонные звонки.

— Мозг функционирует ограниченно. И это страшно. Страшно, потому что ты обращаешься к вроде бы здоровому человеку, взрослому человеку, который на тебя смотрит, тебя понимает, но это или ребёнок, или развитие там. Страшно говорить. Не все понимает и забывает, — добавил Владимир.

Ярославский также сообщил, что благодаря поддержке неравнодушных украинцев — коллег, гостей ресторанов и даже незнакомых людей — удалось собрать средства на покупку новой квартиры для Анастасии.

Ранее она работала су-шефом в ресторане Ярославского, а до этого была фуд-продюсером кулинарного проекта МастерШеф.

