Met Gala 2025: самые удивительные образы звезд в стиле Black dandy — фото

В понедельник, 5 мая, в Музее искусств Метрополитен состоялось одно из самых ожидаемых модных событий — Met Gala 2025.

В этом году гостям поставили задачу подготовить образы в тематике Superfine: Tailoring Black Style, посвященная феномену Black Dandy (“черному дендизму”), царившему в Америке до XVIII века.

Костюмные мотивы должны стать ведущими, поэтому Вікна покажут, удалось ли знаменитостям воплотить в жизнь идею.

Met Gala 2025: образы звезд

Зендея

Не секрет, что Зендея становилась звездой нескольких баллов подряд, поэтому привлекла внимание и на этот раз, надев белый классический костюм.

Кэти Перри

После своего полета в космос певица остается на слуху, а в этом году обратила внимание на Met Gala комбинацией костюмной ткани и латекса.

Рианна

Костюм певицы вызвал активные обсуждения, ведь на фото виден округленный живот. Сама Рианна не торопится объявлять публично о своей беременности.

Сабрина Карпентер

Сабрина предпочла платье от Louis Vuitton, органично вписывающееся в эстетику певицы.

Лана Дель Рэй

Певица отказалась от костюма и выбрала классическое платье от Valentino.

Деми Мур

Номинантка Оскара также предпочла черно-белое платье от Thom Browne.

Дженни

Участница корейской группы Blackpink надела платье от Chanel.

Теяна Тейлор

Жанель Моне

Сидни Суинни

Кайли Дженнер

Диана Росс

Майли Сайрус

Синтия Эриво

Доджа Кэт

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Met Gala: что это за мероприятие

Мет Гала — это неофициальный Оскар мира моды. Однако событие утвердили для сбора средств для модного отдела музея, который не получает финансирования. Неизменным организатором мероприятия является главный редактор VOGUE Анна Винтур.

Дрескод формируется в соответствии с темой балла, а попасть на Met Gala могут далеко не все — для этого нужно получить личное приглашение. Гостей приглашают по влиянию на мир моды и популярности.

Однако окончательное решение по поводу участников балла принимает Анна Винтур, поэтому даже деньги, которые нужно платить за вход на мероприятие, не всегда влияют на этот процесс.

Многие из гостей уже посещали Met Gala в прошлом году, так что можешь сравнить, когда им удалось одеться лучше.

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