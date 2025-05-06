Мет Гала 2025: найдивніші образи зірок у стилі Black dandy — фото

У понеділок, 5 травня, у Музеї мистецтв Метрополітен відбулася одна із найочікуваніших модних подій — Мет Гала 2025.

Цього року гостям поставили завдання підготувати образи у тематиці Superfine: Tailoring Black Style, присвячена феномену Black Dandy (“чорному дендизму”), що панував в Америці до XVIII століття.

Костюмні мотиви мали стати провідними, тож Вікна покажуть, чи вдалося знаменитостям втілити в життя ідею.

Мет Гала 2025: образи зірок

Зендея

Не секрет, що Зендея ставала зіркою кількох балів поспіль, тож привернула увагу і цього разу, одягнувши білий класичний костюм.

Кеті Перрі

Після свого польоту у космос співачка залишається на слуху, а цього року привернула увагу на Met Gala комбінацією костюмної тканини та латексу.

Ріанна

Костюм співачки викликав неабиякі обговорення, адже на фото видно округлений живіт. Сама Ріанна не поспішає оголошувати публічно про свою вагітність.

Сабріна Карпентер

Сабріна віддала перевагу сукні від Louis Vuitton, що органічно вписується в естетику співачки.

Лана Дель Рей

Співачка відмовилася від костюма та обрала класичну сукню від Valentino.

Демі Мур

Номінантка цьогорічного Оскара також віддала перевагу чорно-білій сукні від Thom Browne.

Дженні

Учасниця корейського гурту Blackpink одягнула сукню від Chanel.

Теяна Тейлор

Жанель Моне

Сідні Свінні

Кайлі Дженнер

Діана Росс

Майлі Сайрус

Сінтія Еріво

Доджа Кет

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Met Gala: що це за захід

Мет Гала — це неофіційний Оскар світу моди. Однак подію започаткували для збирання коштів для модного відділу музею, який не отримує фінансування. Незмінною організаторкою заходу є головна редакторка VOGUE Анна Вінтур.

Дрескод формується відповідно до теми балу, а потрапити на Мет Гала можуть далеко не всі — для цього потрібно отримати особисте запрошення. Гостей запрошують за впливом на світ моди та популярністю.

Проте остаточне рішення щодо учасників балу ухвалює Анна Вінтур, тож навіть гроші, які потрібно платити за вхід на захід, не завжди впливають на цей процес.

Багато з гостей вже відвідували Мет Гала минулого року, тож можеш порівняти, коли їм вдалося одягнутися краще.

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