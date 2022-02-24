Мы должны выстоять: известные украинцы рассказали, как переживают это непростое время

Зараз усім непросто. Особливим завданням залишається зберігати спокій та не сіяти паніку.
У спецвипуску про напад Росії проти України відомі українці поділились, як переживають цей тривожний та непростий час.
Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя:
— Я зараз у Києві, в моєму районі. Зараз на велосипеді з рюкзаком прямую до військкомату або цивільної комплектації територіальної оборони. Туди, куди я агітував записуватися і вступати до лав протягом декількох тижнів.
Зараз я вважаю, що всі мають вчиняти подібним чином.
Зараз я вважаю, що всі мають вчиняти подібним чином.
Або здавати кров, або прямувати до центрів комплектації. Звичайно ж, після того, як владнають свої справи з дітьми та дружинами.
Український режисер та актор кримсько-татарського походження Ахтем Сеітаблаєв:
— Намагаюся зберігати спокій, тому що вірю в ЗСУ, вірю в Україну, вірю у своїх друзів. Знаходжусь у себе на робочому місці в Кримському домі, читаю книги і намагаюсь допомогти тим, хто власне потребує допомоги.
Хочу йти записатись до лав територіальної оборони. Я вже це майже зробив. Планую бути поруч з тими, кому не байдуже.
Паніка не найбільш вірний засіб зберігати спокій і ясний розум. І я розумію, це не просто. Для того, щоб подолати ці панічні емоції — робіть що-небудь.
Якщо ви знаходитесь вдома, то перечитайте книжки, приберіть, відповідайте на листи, дзвоніть друзям, щоб відчувати, що ви не самі.
Якщо ви знаходитесь вдома, то перечитайте книжки, приберіть, відповідайте на листи, дзвоніть друзям, щоб відчувати, що ви не самі.
Зберіть тривожну валізку, нехай вона все ж таки буде. Це додасть спокою. Я маю на увазі документи, речі першої необхідності.
Хочу підкреслити, що як Збройні Сили України, так і всі українці, всі ми зробимо все для того, щоб ворог, який так підступно поводиться вже протягом цих років, врешті-решт отримав по зубах.
Хочу підкреслити, що як Збройні Сили України, так і всі українці, всі ми зробимо все для того, щоб ворог, який так підступно поводиться вже протягом цих років, врешті-решт отримав по зубах.
Страх — це нормальне почуття. Нічого неприроднього в ньому немає. І це добре, тому що певною мірою страх мобілізує і розум, і здатності твої як людини. Але не допускайте його настільки, щоб він паралізував вас.
Оберіть для себе основні офіційні джерела і політичних аналітиків, які вже підтверджували свою професійність. Зараз дуже багато фейкових новин, мета яких розхитати ситуацію, створити паніку. Тому не будьте весь час у гаджетах, спокою це не додасть.
Прислухайтесь до тих, хто має довіру, хто має власне посадові повноваження оприлюднювати інформацію. А вона здебільшого не така важлива, як здається.
Українська співачка Руслана Лижичко:
Я від шостої ранку займаюся тим, що бороню Україну тим, чим звикла боронити. Завжди на Майдані займалась інформуванням людей.
Зі сцени мені завжди було видно, що робиться, яку потрібно надавати інформацію, а яку не треба. Я маю цей досвід і саме цим зараз займаюся.
Я в строю і про це публічно повідомила. Надала всю підтримку, яка тільки потрібна. Я закликала б усіх нас долучитися до того, щоб робити все, що держава потребує.
Зараз я буду чергувати 24 години на добу. Що таке сила та витримка, я знаю.
Зараз я буду чергувати 24 години на добу. Що таке сила та витримка, я знаю.
Потрібно негайно блокувати все, що пов’язано з путінським продуктом, активністю та енергопродукти. Ігнорувати та заблокувати будь-яку російську пропаганду.
Зараз я просто солдат, просто воїн. Я дуже довго до цього готувалася. Повірте, ці м’язи формувалися не один день. І вони ніщо у порівнянні з тими, що у моєму серці.
Немає такої зброї, не існує такої технології, яка б уразила чи знищила українське серце.
Немає такої зброї, не існує такої технології, яка б уразила чи знищила українське серце.
Століттями ми заробляли нашу силу і формували наш дух. І знаємо, як захистити не лише себе, не лише Україну, але й весь світ.
Єдине, що світ має мобілізуватися і терміново діяти. Бо навіть втрачена хвилина може бути роковою.
Сьогодні він напав на Україну, але оголосив війну всьому світу. Це однозначно. Порушивши всі правила безпеки, він підписав собі вирок. І світ буде діяти.
Сьогодні він напав на Україну, але оголосив війну всьому світу. Це однозначно. Порушивши всі правила безпеки, він підписав собі вирок. І світ буде діяти.
Я прошу всіх українців зберігати спокій, спілкуватися спокійним тоном, використовувати лише спокійну та врівноважену інформацію. Голос — це вібрація, яка нас програмує.
Нам потрібні здорові нерви. Давайте приготуємось до того, що ми маємо вистояти.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.