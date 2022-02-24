Ми маємо вистояти: відомі українці розповіли, як переживають цей непростий час

Зараз усім непросто. Особливим завданням залишається зберігати спокій та не сіяти паніку.

У спецвипуску про напад Росії проти України відомі українці поділились, як переживають цей тривожний та непростий час.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя:

— Я зараз у Києві, в моєму районі. Зараз на велосипеді з рюкзаком прямую до військкомату або цивільної комплектації територіальної оборони. Туди, куди я агітував записуватися і вступати до лав протягом декількох тижнів.

Зараз я вважаю, що всі мають вчиняти подібним чином.

Або здавати кров, або прямувати до центрів комплектації. Звичайно ж, після того, як владнають свої справи з дітьми та дружинами.

Український режисер та актор кримсько-татарського походження Ахтем Сеітаблаєв:

— Намагаюся зберігати спокій, тому що вірю в ЗСУ, вірю в Україну, вірю у своїх друзів. Знаходжусь у себе на робочому місці в Кримському домі, читаю книги і намагаюсь допомогти тим, хто власне потребує допомоги.

Хочу йти записатись до лав територіальної оборони. Я вже це майже зробив. Планую бути поруч з тими, кому не байдуже.

Паніка не найбільш вірний засіб зберігати спокій і ясний розум. І я розумію, це не просто. Для того, щоб подолати ці панічні емоції — робіть що-небудь.

Якщо ви знаходитесь вдома, то перечитайте книжки, приберіть, відповідайте на листи, дзвоніть друзям, щоб відчувати, що ви не самі.

Зберіть тривожну валізку, нехай вона все ж таки буде. Це додасть спокою. Я маю на увазі документи, речі першої необхідності.

Хочу підкреслити, що як Збройні Сили України, так і всі українці, всі ми зробимо все для того, щоб ворог, який так підступно поводиться вже протягом цих років, врешті-решт отримав по зубах.

Страх — це нормальне почуття. Нічого неприроднього в ньому немає. І це добре, тому що певною мірою страх мобілізує і розум, і здатності твої як людини. Але не допускайте його настільки, щоб він паралізував вас.

Оберіть для себе основні офіційні джерела і політичних аналітиків, які вже підтверджували свою професійність. Зараз дуже багато фейкових новин, мета яких розхитати ситуацію, створити паніку. Тому не будьте весь час у гаджетах, спокою це не додасть.

Прислухайтесь до тих, хто має довіру, хто має власне посадові повноваження оприлюднювати інформацію. А вона здебільшого не така важлива, як здається.

Українська співачка Руслана Лижичко:

Я від шостої ранку займаюся тим, що бороню Україну тим, чим звикла боронити. Завжди на Майдані займалась інформуванням людей.

Зі сцени мені завжди було видно, що робиться, яку потрібно надавати інформацію, а яку не треба. Я маю цей досвід і саме цим зараз займаюся.

Я в строю і про це публічно повідомила. Надала всю підтримку, яка тільки потрібна. Я закликала б усіх нас долучитися до того, щоб робити все, що держава потребує.

Зараз я буду чергувати 24 години на добу. Що таке сила та витримка, я знаю.

Потрібно негайно блокувати все, що пов’язано з путінським продуктом, активністю та енергопродукти. Ігнорувати та заблокувати будь-яку російську пропаганду.

Зараз я просто солдат, просто воїн. Я дуже довго до цього готувалася. Повірте, ці м’язи формувалися не один день. І вони ніщо у порівнянні з тими, що у моєму серці.

Немає такої зброї, не існує такої технології, яка б уразила чи знищила українське серце.

Століттями ми заробляли нашу силу і формували наш дух. І знаємо, як захистити не лише себе, не лише Україну, але й весь світ.

Єдине, що світ має мобілізуватися і терміново діяти. Бо навіть втрачена хвилина може бути роковою.

Сьогодні він напав на Україну, але оголосив війну всьому світу. Це однозначно. Порушивши всі правила безпеки, він підписав собі вирок. І світ буде діяти.

Я прошу всіх українців зберігати спокій, спілкуватися спокійним тоном, використовувати лише спокійну та врівноважену інформацію. Голос — це вібрація, яка нас програмує.

Нам потрібні здорові нерви. Давайте приготуємось до того, що ми маємо вистояти.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.