Ближе к членам королевской семьи: о чем документальный фильм Гарри и Меган

За королевской семьей Великобритании следят миллионы людей по всему миру. Внутри семьи за последние годы было много разногласий, в частности, все обсуждали брак принца Гарри и Меган Маркл.

Безумный резонанс в Великобритании вызвало то, что супруги еще в 2020 году сложили с себя обязанности королевской семьи и уехали из страны.

СМИ много внимания уделяли Гарри и Меган. Пара даже дала откровенное и долгое интервью известной телеведущей Опри Уинфри. В конце концов, они решили снять документальный фильм и рассказать свою историю.

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Документальный фильм Гарри и Меган

8 декабря на Netflix вышел документальный фильм о герцоге и герцогине Сассекских. Он состоит из двух частей. Первые три серии уже доступны для просмотра, остальная часть выйдет 15 декабря. Пара рассказывает о жизни в королевской семье, вмешательстве прессы и расизме.

Трейлер к этому фильму встряхнул британские СМИ. Все ожидали, что Гарри и Меган расскажут что-нибудь сенсационное. Однако пока первая часть была довольно спокойной.

Герои подпустили зрителя максимально близко к себе. Часто ли удается увидеть члена королевской семьи с полотенцем на голове? А проехаться с принцем в такси?

В первой части Меган рассказывает, как была шокирована интересом прессы к ней и как таблоиды буквально атаковали ее с Гарри.

Сам принц сравнивал все это с событиями, которые случились с его мамой — принцессой Дианой. Тогда она тоже была постоянно под прицелом СМИ, жизнь королевской семьи обсуждали почти все в стране, и Диана погибла в аварии.

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Так что Гарри говорит, что у него был выбор — остаться при дворе и наблюдать, как ситуация становится хуже, или спасти свою семью, отказавшись от придворных обязанностей.

Принц подчеркнул, что Меган пожертвовала всем, в том числе своей свободой, чтобы присоединиться ко нему в его мире, поэтому он сделал то же самое для нее.

Супруги рассказали и об общении внутри семьи, и о своей истории любви.

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Фото: скриншот с видео