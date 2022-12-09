Ближче до членів королівської родини: про що документальний фільм Гаррі та Меган

За королівською родиною Великої Британії слідкують мільйони людей по всьому світу. Всередині родини за останні роки було багато суперечок, зокрема, усі обговорювали шлюб принца Гаррі та Меган Маркл.

Шалений резонанс у Великій Британії викликало те, що подружжя ще у 2020 році склало з себе обов’язки королівської родини та виїхало з країни.

ЗМІ багато уваги приділяли Гаррі та Меган. Подружжя навіть дало відверте й довге інтерв’ю відомій телеведучій Опрі Вінфрі. Зрештою, вони вирішили зняти документальний фільм і розповісти свою історію.

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Документальний фільм Гаррі та Меган

8 грудня на Netflix вийшов документальний фільм про герцога та герцогиню Сассекських. Він складається з двох частин. Перші три серії вже доступні до перегляду, інша частина вийде 15 грудня. Пара розповідає про життя в королівській родині, втручання преси та расизм.

Трейлер до цього фільму сколихнув британські ЗМІ. Усі очікували, що Гаррі та Меган розкажуть щось сенсаційне. Проте поки що перша частина була доволі спокійною.

Герої підпустили глядача максимально близько до себе. Чи часто вдається побачити члена королівської родини з рушником на голові? А проїхатися з принцом у таксі?

У першій частині Меган розповідає, як була шокована інтересом преси до неї та як таблоїди буквально атакували її з Гаррі.

Сам принц порівнював усе це з тими подіями, які трапилися з його мамою — принцесою Діаною. Тоді вона теж була постійно під прицілом ЗМІ, життя королівської родини обговорювали чи не всі в країні, і Діана загинула в аварії.

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Тож Гаррі каже, що мав вибір — залишитися при дворі та спостерігати, як ситуація погіршується, або врятувати свою сім’ю, відмовившись від придворних обов’язків.

Принц наголосив, що Меган пожертвувала всім, зокрема і своєю свободою, щоб приєднатися до нього у його світі, тому він зробив те саме для неї.

Подружжя розповіло і про спілкування всередині родини, і про свою історію кохання.

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Фото: скриншот з відео