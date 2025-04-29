Назад в будущее 4 — создатели сериала отвечают, выйдет ли продолжение культовой франшизы

Поговаривают, что Назад в будущее 4 может увидеть свет! Но действительно ли фанатам стоит надеяться на продолжение франшизы?

Последнее путешествие Марти МакФлая и Дока Брауна на легендарном DeLorean состоялось в 1990 году, поставив точку в одной из самых культовых научно-фантастических трилогий.

Выйдет ли Назад в будущее 4, что говорят о перспективах создатели культового сериала — рассказываем в материале.

Назад в будущее 4 — трейлер

Слухи о выходе фильма Назад в будущее 4 в 2025 году снова возникли после того, как трейлер, опубликованный на YouTube каналом KH Studio, собрал почти два миллиона просмотров.

В трейлере показано, как Том Холланд исполняет роль Марти Макфлая вместо Майкла Дж. Фокса, а Роберт Дауни-младший заменяет Кристофера Ллойда в образе Дока Брауна. Однако стоит принять во внимание:

Трейлер позволил предположить, что новый фильм все же появится в кинотеатрах.

Фанаты уже давно создают трейлеры и постеры с Холландом и Дауни-младшим как главными героями Назад в будущее 4. Несмотря на это:

Никаких официальных подтверждений продолжения культовой научно-фантастической франшизы пока нет — ни с актерами киновселенной Marvel, ни с другими исполнителями.

Выйдет ли фильм Назад в будущее 4

Отвечая на этот вопрос, режиссер франшизы Роберт Земекис высказался категорически против появления четвертой части. В интервью Bad Taste он сказал: Никогда, никогда не будет, в самом абсолютном смысле, Назад в будущее 4. Продолжения не будет.

Соавтор фильма Боб Гейл также довольно резко ответил на частые вопросы о продолжении, сказав The Hollywood Reporter на церемонии вручения премии Сатурн: Когда люди спрашивают, когда выйдет Назад в будущее 4, мы отвечаем: идите вы на х**. Можете меня цитировать.

Назад в будущее 4 — существует ли

В ответ на просьбу зрителей продолжить историю, создатели Назад в будущее 4 создали мюзикл, который шел по всему миру.

Боб Гейл сказал: Мы сняли три потрясающих фильма, но зрители продолжали просить продолжения. Поэтому мы поставили мюзикл Назад в будущее, и теперь он выходит на разных площадках.

До января 2025 года мюзикл с невероятным успехом шел в лондонском театре Adelphi, выдержав более 500 постановок. Труппа гастролировала в Северной Америке, в прошлом году дебютировала в Сиднее и Токио.

Музыкальная версия включала произведения композитора Мстителей: Завершение Алана Сильвестри и тексты Глена Балларда.

Ранее появлялись слухи о возможном анимационном продолжении франшизы на Netflix, но официальный аккаунт Назад в будущее в соцсети X (когда-то Twitter) опроверг их.

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