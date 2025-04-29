Назад у майбутнє 4 — творці серіалу відповідають, чи вийде продовження культової франшизи

Фото IMDb Подейкують, що Назад у майбутнє 4 може побачити світ! Та чи дійсно фанатам варто сподіватися на продовження франшизи? Остання подорож Марті МакФлая і Дока Брауна на легендарному DeLorean відбулася у 1990 році, поставивши крапку в одній із найбільш культових науково-фантастичних трилогій. Чи вийде Назад у майбутнє 4, що кажуть про перспективи творці культового серіалу — розповідаємо у матеріалі. Назад у майбутнє 4 — трейлер Чутки про вихід фільму Назад у майбутнє 4 у 2025 році знову спалахнули після того, як трейлер, опублікований на YouTube каналом KH Studio, зібрав майже два мільйони переглядів. Трейлер дозволив припустити, що новий фільм все ж з’явиться у кінотеатрах. У трейлері показано, як Том Голланд виконує роль Марті Макфлая замість Майкла Дж. Фокса, а Роберт Дауні-молодший замінює Крістофера Ллойда в образі Дока Брауна. Однак варто взяти до уваги: Трейлер — це монтаж кадрів з інших фільмів з додаванням елементів, створених штучним інтелектом. Фанати вже давно створюють трейлери та постери з Голландом і Дауні-молодшим як головними героями Назад у майбутнє 4. Попри це: Жодних офіційних підтверджень продовження культової науково-фантастичної франшизи поки немає — ні з акторами кіновсесвіту Marvel, ні з іншими виконавцями. Читати на тему Три метри над рівнем неба 3 частина: коли вийде продовження пристрасної мелодрами Чого чекати від третьої частини мелодрами Три метри над рівнем неба та коли вона вийде на екрани — читай у матеріалі. Чи вийде фільм Назад у майбутнє 4 Відповідаючи на це питання, режисер франшизи Роберт Земекіс висловився категорично проти появи четвертої частини. В інтерв’ю Bad Taste він сказав: Ніколи, ніколи не буде, в найабсолютнішому сенсі, Назад у майбутнє 4. Продовження не буде. Співавтор фільму Боб Гейл також доволі різко відповів на часті запитання про продовження, сказавши The Hollywood Reporter на церемонії вручення премії Сатурн: Коли люди запитують, коли вийде Назад у майбутнє 4, ми відповідаємо: ідіть ви на х**. Можете мене цитувати. Назад у майбутнє 4 — чи існує Натомість у відповідь на прохання глядачів продовжити історію, творці Назад у майбутнє 4 створили мюзикл, який йшов по всьому світу. Боб Гейл сказав: Ми зняли три приголомшливі фільми, але глядачі продовжували просити продовження. Тому ми поставили мюзикл Назад у майбутнє, і тепер він виходить на різних майданчиках. До січня 2025 року мюзикл з неймовірним успіхом йшов у лондонському театрі Adelphi, витримавши понад 500 постановок. Трупа гастролювала в Північній Америці, минулого року дебютувала в Сіднеї та Токіо. Музична версія містила твори композитора Месників: Завершення Алана Сільвестрі та тексти Глена Балларда. Раніше з’являлися чутки про можливе анімаційне продовження франшизи на Netflix, але офіційний акаунт Назад у майбутнє в соцмережі X (колись Twitter) спростував їх. Раніше ми розповідали про Сутінки 6: Захід вічності — сюжет та дата виходу в Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter