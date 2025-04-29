Назад у майбутнє 4 — творці серіалу відповідають, чи вийде продовження культової франшизи

Подейкують, що Назад у майбутнє 4 може побачити світ! Та чи дійсно фанатам варто сподіватися на продовження франшизи?

Остання подорож Марті МакФлая і Дока Брауна на легендарному DeLorean відбулася у 1990 році, поставивши крапку в одній із найбільш культових науково-фантастичних трилогій.

Чи вийде Назад у майбутнє 4, що кажуть про перспективи творці культового серіалу — розповідаємо у матеріалі.

Назад у майбутнє 4 — трейлер

Чутки про вихід фільму Назад у майбутнє 4 у 2025 році знову спалахнули після того, як трейлер, опублікований на YouTube каналом KH Studio, зібрав майже два мільйони переглядів.

Трейлер дозволив припустити, що новий фільм все ж з’явиться у кінотеатрах.

У трейлері показано, як Том Голланд виконує роль Марті Макфлая замість Майкла Дж. Фокса, а Роберт Дауні-молодший замінює Крістофера Ллойда в образі Дока Брауна. Однак варто взяти до уваги:

Трейлер — це монтаж кадрів з інших фільмів з додаванням елементів, створених штучним інтелектом.

Фанати вже давно створюють трейлери та постери з Голландом і Дауні-молодшим як головними героями Назад у майбутнє 4. Попри це:

Жодних офіційних підтверджень продовження культової науково-фантастичної франшизи поки немає — ні з акторами кіновсесвіту Marvel, ні з іншими виконавцями.

Чи вийде фільм Назад у майбутнє 4

Відповідаючи на це питання, режисер франшизи Роберт Земекіс висловився категорично проти появи четвертої частини. В інтерв’ю Bad Taste він сказав: Ніколи, ніколи не буде, в найабсолютнішому сенсі, Назад у майбутнє 4. Продовження не буде.

Співавтор фільму Боб Гейл також доволі різко відповів на часті запитання про продовження, сказавши The Hollywood Reporter на церемонії вручення премії Сатурн: Коли люди запитують, коли вийде Назад у майбутнє 4, ми відповідаємо: ідіть ви на х**. Можете мене цитувати.

Назад у майбутнє 4 — чи існує

Натомість у відповідь на прохання глядачів продовжити історію, творці Назад у майбутнє 4 створили мюзикл, який йшов по всьому світу.

Боб Гейл сказав: Ми зняли три приголомшливі фільми, але глядачі продовжували просити продовження. Тому ми поставили мюзикл Назад у майбутнє, і тепер він виходить на різних майданчиках.

До січня 2025 року мюзикл з неймовірним успіхом йшов у лондонському театрі Adelphi, витримавши понад 500 постановок. Трупа гастролювала в Північній Америці, минулого року дебютувала в Сіднеї та Токіо.

Музична версія містила твори композитора Месників: Завершення Алана Сільвестрі та тексти Глена Балларда.

Раніше з’являлися чутки про можливе анімаційне продовження франшизи на Netflix, але офіційний акаунт Назад у майбутнє в соцмережі X (колись Twitter) спростував їх.

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