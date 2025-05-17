Шоу-биз

Nemo открыли финал Евровидения 2025: чем поразили прошлогодние победители конкурса

Виктория Мельник, журналист сайта 17 мая 2025, 22:39
Немо
О песне Tavo akys
Читать дальше
Литва на Евровидении 2025: интимная музыкальная исповедь от группы Katarsis

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь