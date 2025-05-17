Nemo открыли финал Евровидения 2025: чем поразили прошлогодние победители конкурса

Нынешний финал Евровидения проходит в Базеле, Швейцария. Победители прошлого года открыли финал конкурса своей песней Broke the Code. Чем поразили победители Евровидения 2024 года, рассказываем дальше в материале. Nemo на Евровидении 2025 В прошлом году песня Broke the Code принесла Швейцарии победу. Без отдельной сцены и крутящейся платформы Nemo выступили со спецэффектами. Но голос у исполнителей стал только лучше — высокие ноты поразили зрителей! Зал аплодировал и восклицал радостно, когда выступление закончилось. Nemo поблагодарили всех присутствующих за внимание. Читать по теме И здесь украинцы! Шоу для Люксембурга на Евровидении-2025 создает наша команда В этом году на Евровидении от Украины будет не только Ziferblat. Команда креативщиков создает шоу-номер для еще одной конкурсантки. Как голосовать на Евровидении 2025 года, мы рассказывали раньше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025 Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter