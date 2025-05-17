Nemo открыли финал Евровидения 2025: чем поразили прошлогодние победители конкурса

Нынешний финал Евровидения проходит в Базеле, Швейцария. Победители прошлого года открыли финал конкурса своей песней Broke the Code.

Чем поразили победители Евровидения 2024 года, рассказываем дальше в материале.

Nemo на Евровидении 2025

В прошлом году песня Broke the Code принесла Швейцарии победу.

Без отдельной сцены и крутящейся платформы Nemo выступили со спецэффектами.

Но голос у исполнителей стал только лучше — высокие ноты поразили зрителей!

Зал аплодировал и восклицал радостно, когда выступление закончилось. Nemo поблагодарили всех присутствующих за внимание.

Как голосовать на Евровидении 2025 года, мы рассказывали раньше.

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