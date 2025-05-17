Nemo відкрили фінал Євробачення 2025: чим вразили торішні переможці конкурсу

Цьогорічний фінал Євробачення проходить у Базелі, Швейцарія. Торішні переможці Nemo відкрили фінал конкурсу своєю піснею Broke the Code.

Чим вразили переможці Євробачення 2024, розповідаємо далі у матеріалі.

Nemo на Євробаченні 2025

Минулого року пісня Broke the Code принесла Швейцарії перемогу. Nemo з’явилися на сцені у розкішній білій сукні та… шапці з білого хутра.

Без окремої сцени та платформи, що крутиться, Nemo виступили зі спецефектами.

Але голос у виконавців став лише кращим — високі ноти вразили глядачів!

Зал аплодував та вигукував радісно, коли виступ закінчився. Nemo подякували всім присутнім за увагу.

Як виступили Nemo на фіналі Євробачення

Як голосувати на Євробаченні 2025, ми розповідали раніше.

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