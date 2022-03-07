Независимый дух: Кристен Стюарт поддержала Украину на церемонии вручения премии Spirit Awards

На вручение премии Spirit Awards, которая в первую очередь ориентируется на независимое кино, Кристен Стюарт поддержала нашу борьбу за независимую Украину.

Получая награду, актриса рассказала о событиях в Украине. По ее словам, поскольку премия Spirit Awards символизирует свободу самовыражения, независимость и человечность, миру необходимо стать на сторону украинцев.

Они рискуют своей жизнью, чтобы бороться за эти вещи (независимость и человечность – ред.).

Также Стюарт выразила свою поддержку тысячам беженцев, вынужденных убегать от жестокой войны. Среди них многие представители других национальностей, но объединило их одно горе.

После этого ведущие церемонии Меган Маллалли и Ник Офферман призвали всех присутствующих и Кристен Стюарт передать хорошее послание от церемонии кровавому диктатору, показав ему средний палец.

kristen stewart flipping off putin ???????????????????????????? pic.twitter.com/td8yWgfcT6 — oscar nominee kristen stewart!!! (@queennn94) March 6, 2022

Кроме того, в поддержку украинцев в нашей освободительной борьбе выступила известная голливудская пара. Читай, как Мила Кунис и Эштон Катчер занялись сбором средств для беженцев.