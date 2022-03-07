Незалежний дух: Крістен Стюарт підтримала Україну на церемонії вручення премії Spirit Awards

На вручення премії Spirit Awards, яка у першу чергу орієнтується на незалежному кіно, Крістен Стюарт підтримала нашу боротьбу за незалежну Україну.

Отримуючи нагороду, акторка розповіла про події в Україні. За її словами, оскільки премія Spirit Awards символізує свободу самовираження, незалежність та людяність, для світу необхідну стати на бік українців.

Вони ризикують своїм життям, щоб боротися за ці речі (незалежність та людяність – ред.).

Також Стюарт висловила свою підтримку тисячам біженців, які були змушені тікати від жорстокої війни. Серед них багато представників інших національностей, але об’єднало їх одне горе.

Після цього ведучі церемонії Меган Маллаллі та Нік Офферман закликали усіх присутніх та Крістен Стюарт передати гарне послання від церемонії кривавому диктатору, показавши йому середній палець.

kristen stewart flipping off putin ???????????????????????????? pic.twitter.com/td8yWgfcT6 — oscar nominee kristen stewart!!! (@queennn94) March 6, 2022

Окрім того, на підтримку українців у нашій визвольній боротьбі виступила відома голлівудська пара. Читай, як Міла Куніс та Ештон Катчер зайнялися збором коштів для біженців.