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Незалежний дух: Крістен Стюарт підтримала Україну на церемонії вручення премії Spirit Awards

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Березня 2022, 19:30
Крістен Стюарт стала на підтримку українців
Фото: Getty Images

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