Новый хит Тішся Пивоварова и Поляковой: стихи украинских гениев стали на культурную борьбу

Когда, если не сейчас, нужно приобщить к борьбе все величие и могущество слова, которое звучит голосами предков и уже заложено в генетическом коде каждого украинца.

Речь идет о стихотворениях выдающихся украинских мастеров пера: Леси Украинки, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других.

Теперь их слова будут звучать по-новому, через призму музыки. Артем Пивоваров запустил культурный проект Твої вірші, мої ноти.

В этом проекте украинские исполнители положат слова писателей и поэтов на собственную музыку. Украинские артисты ни на миг не перестают защищать нашу страну на культурном фронте.

Песня Тішся

В рамках проекта Артем Пивоваров и Оля Полякова записали общую песню Тішся, в которой за основу взяли стихотворение Леси Украинки.

Оля Полякова и Артем Пивоваров предстали в совершенно новом, аутентичном образе с чрезвычайным вокалом и музыкальным сопровождением. Песню Тішся можно послушать на твоих любимых музыкальных площадках.

Артем Пивоваров не мог обойти фигуру Леси Украинки, ведь ее творчество несет национальную идею, а жизненный путь напоминает о ценностях воли и духа.

Сейчас, когда по всей стране война и многие забыли, что такое отдых, радость и смех, украинцам необходимо услышать слова самой жизнелюбивой поэтессы. Потому эта песня очень актуальна, убежден Пивоваров.

Как бы тяжело ни было, не прекращаем мечтать, не ограничиваем полет своих мыслей. Эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям.

Песня Тішся передает, как важно смотреть на мир широко и не забывать о внутреннем ребенке, мечтать. А ведь сценарий нашей жизни и будущего только в наших руках.

Такого же мнения и Оля Полякова. Артистка с помощью этой песни говорит голосом самой Леси Украинки, призывая радоваться каждому мгновению, мечтать и быть свободными в мыслях и стремлениях.

В частности, это касается и будущего нашей страны. Сейчас мы рисуем новую жизнь Украины с новыми возможностями, новой нацией сознательных людей и светлым и ярким путем вперед.

Этот символизм артисты реализовали через клип в черно-белых тонах, где пустые мольберты означают новый старт и возможности. На этом чистом листе мы можем нарисовать яркими красками все что угодно, новую картину украинского народа.

Посмотреть клип можно здесь:

В День Независимости многие артисты порадовали нас новыми песнями. Чтобы ты ничего не пропустил(-а), мы собрали для тебя все новые релизы украинских исполнителей в одном материале.

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