Океан Ельзи: Спостереження шторму — что известно о фильме, который уже взволновал зрителей

Новый фильм Океан Ельзи: Спостереження шторму — это откровенный документальный рассказ о музыке, войне и человечности. В центре сюжета — группа Океан Ельзи, которая продолжает творить, выступать и поддерживать украинцев даже в самые темные времена.

Картина показывает закулисную жизнь музыкантов, их гастроли, работу над песнями и моменты, когда сцена превращается в место силы. Это история о стойкости, благодарности и вере в то, что музыка способна объединять людей.

Об этом говорилось на страницах группы.

Океан Ельзи документальный фильм — о настоящем и благодарности

Премьера в кинотеатрах Украины состоится 6 ноября, а специальные показы уже стартовали во Львове.

Первыми зрителями стали пациенты центра unbroken — военные, проходящие реабилитацию после ранений. Именно во время этого показа Святослав Вакарчук подчеркнул, что фильм посвящен тем, благодаря кому сегодня можно петь и жить в свободной стране.

Даже тот факт, что мы можем сидеть в безопасном зале, смотреть кино и общаться — заслуга наших героев, которые держат оборону, — сказал Вакарчук.

Океан Ельзи: Спостереження шторму — фильм, который помогает

Прибыль с первых дней проката — 6 и 7 ноября — группа и команда sweet.tv передадут на реабилитацию украинских военных в центре unbroken.

Собранные средства направят на закупку материалов для vac-терапии — современной технологии, которая помогает тяжелораненым избежать ампутаций и быстрее восстановиться.

Продюсер Максим Сердюк отметил, что первые дни проката — это не только поддержка фильма, но и вклад в восстановление защитников.

Мы хотим, чтобы премьера Океан Ельзи: Спостереження шторму стала событием, объединяющим людей вокруг благодарности — нашим защитникам и защитницам, — добавил директор по контенту Sweet.tv Юрий Поворозник.

Главное фото: Океан Ельзи.

Ранее мы сообщали об уникальном ремейке хита 911 от Океана Ельзи и Backstreet Boys, который стал официальным гимном Сбора №13 и поддерживает Украину в трудные времена.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!