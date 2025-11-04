Океан Ельзи: Спостереження шторму — що відомо про фільм, який вже зворушив глядачів

Новий фільм Океан Ельзи: Спостереження шторму — це відверта документальна розповідь про музику, війну й людяність. У центрі сюжету — гурт Океан Ельзи, який продовжує творити, виступати й підтримувати українців навіть у найтемніші часи.

Стрічка показує закадрове життя музикантів, їхні гастролі, роботу над піснями й моменти, коли сцена перетворюється на місце сили. Це історія про стійкість, вдячність і віру, що музика здатна тримати людей разом. Про це йшлося на сторінках гурту.

Океан Ельзи документальний фільм — про справжність і вдячність

Прем’єра в кінотеатрах України відбудеться 6 листопада, а спеціальні покази вже стартували у Львові.

Першими глядачами стали пацієнти центру unbroken — військові, які проходять реабілітацію після поранень. Саме під час цього показу Святослав Вакарчук наголосив, що фільм присвячений тим, завдяки кому сьогодні можливо співати й жити у вільній країні.

Навіть те, що ми можемо сидіти у безпечній залі, дивитися кіно і спілкуватися — це заслуга наших героїв, які тримають оборону, — сказав Вакарчук.

Океан Ельзи Спостереження шторму — фільм, що допомагає

Прибуток із перших днів прокату — 6 і 7 листопада — гурт та команда sweet.tv передадуть на реабілітацію українських військових у центрі unbroken.

Зібрані кошти спрямують на закупівлю матеріалів для vac-терапії — сучасної технології, що допомагає тяжкопораненим уникати ампутацій і швидше відновлюватися.

Продюсер Максим Сердюк зазначив, що перші дні прокату — це не лише підтримка фільму, а й внесок у відновлення захисників.

Ми хочемо, щоб прем’єра Океан Ельзи: Спостереження шторму стала подією, яка об’єднає людей навколо вдячності — нашим захисникам і захисницям, — додав директор з контенту sweet.tv Юрій Поворозник.

Головне фото: Океан Ельзи.

