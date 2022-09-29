Оля Цибульская о новом дыхании, личных отношениях и “переобувании” коллег

Украинская певица Оля Цибульская всегда имела сильную общественную позицию, но ее творчество не всегда это транслировало. С началом полномасштабной войны она и ее песни претерпели трансформации.

О том, как Оля вернулась к творчеству, как относится к “переобуванию” коллег в патриотические сапоги и немного о личном она эксклюзивно рассказала журналистке Fakty.Life Карине Зуевой.

Война и творчество

С начала полномасштабного вторжения Ольга Цибульская находилась на Западе Украины и недавно вернулась в столицу.

Из-за стресса, переживания за родителей в оккупации Ирпеня, рождения племянника в подвале, смерти друзей на передовой Ольга долго не могла вернуться к творчеству.

Вытащить певицу из эмоциональной пропасти удалось фанатам, а точнее их бесконечным сообщениям, что она и ее творчество нужны.

Люди вернули меня к жизни и в профессию. Я ощущаю градус боли своего народа. Мы вместе каждый день с 24 февраля непрерывно. И музыка нас лечит.

Так что с волонтерской деятельности и благотворительных концертов Ольга начала возвращаться к созданию новых песен. Сейчас певица мечтает о нашей победе и смерти Путина.

Как зарабатывают артисты и почему они “переобуваются”

Конечно, сейчас артистам шоу-бизнес не приносит таких денег, как в мирное время. Оля Цибульская не боится никакой работы, ведь она работала с седьмого класса и имеет немалый опыт, однако не нуждается в смене деятельности.

Сейчас мы должны быть эффективны каждый на своем месте. Как артист — буду лечить души. У каждого сегодня душа болит.

Многие артисты поняли только после 24 февраля, что российский рынок для них закрыт навсегда. Поэтому начали переходить на родной язык и даже переводить собственные песни.

Цыбульская считает, что это произошло именно сейчас, потому что некоторые люди могут четко понять разницу между черным и белым, когда беда приходит прямо в их дом.

Скажу откровенно, в начале, когда шоу-бизнес вдруг начал массово заворачиваться в патриотизм, меня штормило.

Но впоследствии Ольга овладела собой. Сейчас у нее искренняя надежда, что коллеги делают это из настоящей любви к Украине и с осознанием ошибок. Она верит в украинский шоу-бизнес.

Относительно артистов, которые молчат и поддерживают действия РФ, певица не считает, что их звания им принадлежат. Настоящие народные артисты — с народом, уверена Оля.

Приоткрылись завесы личной жизни

Долгое время певица скрывала мужа от камер и журналистов, ведь ему не хотелось быть публичной персоной, а Ольга это желание уважала. Из-за такой таинственности артистке приписывали многочисленные романы.

Сама певица только шутит по этому поводу и говорит, что грязные сплетни не могут разрушить доверие в отношениях, которым уже 20 лет.

Сейчас наконец известно, кто же законный муж и отец ребенка Ольги Цибульской. Во время войны скрываться от журналистов уже не было никакого смысла. Новый статус публичности помогает Оле избавляться от старых носков мужа.

Многие украинские артисты открылись нам с новой стороны во время полномасштабной войны. Мы увидели их очень искренними, человечными, а их творчество смогло передать и помогло прожить нашу украинскую боль.

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