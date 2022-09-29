Ольга Цибульська про нове дихання, особисті стосунки та “перевзування” колег

Українська співачка Ольга Цибульська завжди мала стійку громадянську позицію, але її творчість не завжди це транслювала. З початком повномасштабної війни вона та її пісні зазнали трансформацій.

Про те, як Оля повернулася до творчості, як ставиться до “перевзувань колег” у патріотичні чоботи та трішки про особисте вона ексклюзивно розповіла журналістці Fakty.Life Карині Зуєвій.

Війна і творчість

Від початку повномасштабного вторгнення Ольга Цибульська перебувала на Заході України та нещодавно повернулася в столицю.

Через стрес, переживання за батьків в окупації Ірпеня, народження племінника в підвалі, смерті друзів на передовій та весь біль Ольга довгий час не могла повернутися до творчості.

Витягти співачку з емоційної прірви вдалося фанатам, а точніше, їхнім безкінечним повідомленням, що вона та її творчість потрібні.

Люди повернули мене до життя і в професію. Я відчуваю градус болю свого народу. Ми разом кожного дня з 24 лютого безперервно. І музика нас лікує.

Тож з волонтерської діяльності та благодійних концертів Ольга почала повертатися до створення нових пісень. Зараз співачка мріє про нашу перемогу та смерть Путіна.

Як заробляють артисти та чому вони перевзуваються

Звісно, зараз артистам шоу-бізнес не приносить таких грошей, як у мирний час. Оля Цибульська не боїться жодної роботи, адже вона працювала від сьомого класу й має чималий досвід, однак не відчуває потреби змінювати діяльність.

Зараз ми мусимо бути ефективними кожен на своєму місці. Як артист — лікуватиму душі. Бо у кожного сьогодні душа болить.

Багато артистів зрозуміли лише після 24 лютого, що російський ринок для них закритий назавжди. Тож почали переходити на рідну мову й навіть перекладати власні пісні.

Цибульська вважає це сталося саме зараз, бо деякі люди можуть чітко усвідомити різницю між чорним та білим, коли біда приходить прямо в їхній дім.

Скажу відверто, на початку, коли шоу-бізнес раптом почав масово загортатися в патріотизм, мене штормило.

Та згодом Ольга опанувала з себе. Зараз вона має щиру надію, що колеги роблять це зі справжньої любові до України та з усвідомленням помилок. Вона вірить в український шоу-бізнес.

Щодо артистів, які мовчать і підтримують дії РФ, то співачка не вважає, що їхні звання їм належать. Справжні народні артисти — з народом, переконана Оля.

Привідкрилися завіси особистого життя

Довгий час співачка приховувала свого чоловіка від камер та журналістів, адже йому не хотілося бути публічною персоною, а Ольга це бажання поважала. Через таку таємничість їй приписували численні романи.

Сама ж співачка тільки жартує з цього приводу і каже, що брудні плітки не можуть зруйнувати довіру в стосунках, яким уже 20 років.

Зараз відомо, хто ж законний чоловік та батько дитини Ольги Цибульської. Під час війни ховатися від журналістів уже не було сенсу. Новий статус публічності допомагає Олі позбуватися старих шкарпеток чоловіка.

Багато українських артистів відкрилися нам з нового боку під час повномасштабної війни. Ми побачили їх дуже щирими, людяними, а їхня творчість зуміла передати й прожити наш український біль.

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