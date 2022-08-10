Зараз для людей наші пісні звучать інакше! Фронтмен гурту Без обмежень про благодійні концерти, початок війни та родину

Для кожного з нас війна — це заціпеніння. Ми не могли повірити, що це відбувається з нами та нашою країною. Проте швидко змогли об’єднатися та допомагати одне одному й ЗСУ. Українські музиканти теж не лишилися осторонь. Вони ведуть війну на інформаційному, волонтерському та справжньому фронті. Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець в інтерв’ю Ользі Бутко розповів про благодійні концерти та волонтерство.

Про перші дні повномасштабної війни

— Перші кілька днів було неприйняття реальності. Я відволікаюсь на щось, спілкуюся з кимось, а потім згадую, що нас третій день обстрілюють. Психіка важко перебудовувалася та не хотіла сприймати цю реальність. За тиждень – два ми звиклися з цим станом речей, адже це абсолютна реальність. Підсвідомість прийняла, і ми вже всі живемо з цими обставинами.

З творчої точки зору — я два тижні взагалі думати про музику не міг.

У мене викликало дисонанс розуміння, що я музикант, адже перші два місяці я провів нашого концертного буса, який був переобладнаний на волонтерський, — поділився Сергій.

Після того як російські військові відступили від столиці, гурт Без обмежень почав думати про те, як влаштовувати благодійні концерти, тож Сергій повернувся до музики.

Про родину та волонтерство

На жаль, війна розлучила Сергія з родиною. Його дружина та діти виїхали за кордон. Спочатку були в Польщі, а потім полетіли до Японії. Дружина Сергія — перекладачка японської мови та навчалася в країні, коли була студенткою. Музикант підтримує зв’язок з родиною дистанційно та зізнається, що дуже сумує за ними.

— Якщо ти не воюєш у лавах ЗСУ, на мою думку, ти маєш зробити все можливе, щоб їм допомогти. Як мінімум, краще робити свою роботу й у вільний час чимось допомогти. Моя робота — насамперед музика. Я більш-менш відома людина, яка має можливість концентрувати довкола людей, які можуть фінансово допомагати.

Тому ми (гурт — ред.) займаємось публічно-активними справами, які акумулюють фінанси, — каже музикант.

За його словами, коли він зустрічається з бійцями, бачить впевненість в їхніх очах. Адже вони хочуть мирного життя й розуміють, за що воюють. Також він розповів: військові вдячні за увагу до них та завжди радо й гостинно зустрічають.

Після звільнення Київщини Сергій Танчинець відвідав Ірпінь. Незадовго до війни, у січні, гурт Без обмежень давав концерт у місті. Танчинець зізнається: відчував розпач, адже колись прекрасне місто було зруйноване. Проте хотілося підтримати людей, тому влаштували благодійний концерт. На нього прийшли близько 200 людей.

Про нове сприйняття пісень

Гурт Без обмежень неодноразово влаштовував благодійні концерти й нещодавно проводив один у київському метро. Попри те, що виконують старі пісні, для людей вони відкрилися з нової сторони.

— Пісні написані абсолютно щиро, тому для мене вони не можуть звучати якось інакше. Але зараз для людей багато наших пісень звучать інакше. Я читаю багато відгуків, що пісня Вільні люди до повномасштабної війни була зворушлива, а зараз стала ще більш зворушливою і, напевно, якоюсь пророчою, — каже Танчинець.

Українські музиканти роблять усе, щоб розповісти світові про війну в Україні. Раніше MELOVIN розповів про благодійні концерти під час війни.

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