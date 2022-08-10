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Теперь для людей наши песни звучат иначе! Фронтмен группы Без обмежень о благотворительных концертах, начале войны и семье

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 августа 2022, 20:00
Сергій Танчинець про волонтерство та початок війни
Фото: Instagram

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