Теперь для людей наши песни звучат иначе! Фронтмен группы Без обмежень о благотворительных концертах, начале войны и семье

Для каждого из нас война — это оцепенение. Мы не могли поверить, что это происходит с нами и с нашей страной. Однако быстро смогли объединиться и помогать друг другу и ВСУ. Украинские музыканты тоже не остались в стороне. Они ведут войну на информационном, волонтерском и настоящем фронте. Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец в интервью Ольге Бутко рассказал о благотворительных концертах и ​​волонтерстве.

О первых днях полномасштабной войны

— Первые несколько дней было непринятие реальности. Я отвлекаюсь на что-то, общаюсь с кем-то, а потом вспоминаю, что нас третий день обстреливают. Психика с трудом перестраивалась и не хотела воспринимать эту реальность. Через неделю – две мы привыкли, ведь это абсолютная реальность. Подсознание приняло, и мы уже все живем с этими обстоятельствами.

С творческой точки зрения — я две недели вообще думать о музыке не мог.

У меня вызывало диссонанс понимание, что я музыкант, ведь первые два месяца я провел наш концертный бус, который был переоборудован в волонтерский, — поделился Сергей.

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После того как российские военные отступили от столицы, группа Без обмежень начала думать о том, как устраивать благотворительные концерты, поэтому Сергей вернулся к музыке.

О семье и волонтерстве

К сожалению, война разлучила Сергея с семьей. Его жена и дети уехали за границу. Сначала были в Польше, а затем улетели в Японию. Жена Сергея — переводчик японского языка и училась в стране, когда была студенткой. Музыкант поддерживает связь с семьей дистанционно и признается, что очень скучает по ним.

— Если ты не воюешь в рядах ВСУ, по-моему, ты должен сделать все возможное, чтобы им помочь. Как минимум, лучше делать свою работу и в свободное время чем-нибудь помочь. Моя работа — прежде всего музыка. Я более или менее известный человек, который имеет возможность концентрировать людей, которые могут финансово помогать.

Поэтому мы (группа — ред.) занимаемся публично-активными делами, которые аккумулируют финансы, — говорит музыкант.

По словам Сергея, когда он встречается с бойцами, он видит уверенность в их глазах. Они ведь хотят мирной жизни и понимают, за что воюют. Также он рассказал: военные благодарны за внимание к ним и всегда радушно и гостеприимно встречают.

После освобождения Киевской области Сергей Танчинец посетил Ирпень. Незадолго до войны, в январе, группа Без обмежень давала концерт в городе. Танчинец признается: чувствовал отчаяние, ведь когда-то прекрасный город был разрушен. Однако хотелось поддержать людей, потому устроили благотворительный концерт. На него пришли около 200 человек.

О новом восприятии песен

Группа Без обмежень неоднократно устраивала благотворительные концерты и недавно проводила один в киевском метро. Несмотря на то, что исполняют старые песни, люди открылись с новой стороны.

— Песни написаны совершенно искренне, потому для меня они не могут звучать как-то иначе. Но сейчас для людей многие наши песни звучат иначе. Я читаю много отзывов, что песня Вільні люди до полномасштабной войны была трогательной, а сейчас стала еще более трогательной и, наверное, какой-то пророческой, — говорит Танчинец.

Украинские музыканты делают все, чтобы рассказать миру о войне на Украине. Ранее MELOVIN рассказал о благотворительных концертах во время войны.

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