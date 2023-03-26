Мировые звезды и дальше поддерживают Украину и не дают международному обществу забыть о войне и потребностях нашей страны.

В этот раз британский актер, известный ролями в киношедеврах Пираты Карибского моря, Властелин колец, Троя и других, Орландо Блум прибыл в Украину, чтобы поддержать детей как посол доброй воли UNICEF.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Читай, какими были его первые впечатления от поездки.

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Орландо Блум в Украине

Сегодня я прибыл в Украину впервые после поездки с 2016 года. С тех пор, как я был здесь, я даже не мог представить, что война может распространиться на всю страну.

Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в детской точке Спільно — безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получают психосоциальную поддержку, — написал Блум.

В Украине открыто более 180 таких центров. Здесь родители могут ежедневно на несколько часов оставлять своих детей, чтобы те могли поиграть, позаниматься творчеством, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

— Тот (центр — ред.), который я посетил сегодня, открыт под землей на станции метро, ради безопасности детей…

Здесь также много принадлежностей для искусства и рукоделия, чтобы дети могли творчески выражать себя, подальше от нарастающего давления в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство, — отметил актер.

Визит Орландо Блума в Украину — фото

Детям в Украине нужно вернуть детство! Орландо Блум в Киеве — первые впечатления актера / 6 Фотографий

Поддержку Украине выражают мировые актеры, певцы, режиссеры, писатели, спортсмены и другие звезды, которые имеют миллионные аудитории в соцсетях и объясняют международному сообществу, что происходит в нашей стране.

Но они также помогают собирать деньги на военные и гуманитарные нужды. Читай, кто стал амбассадором UNITED24 — украинской глобальной фандрейзинговой инициативы.

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