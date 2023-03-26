Світові зірки й надалі підтримують Україну та не дають міжнародному суспільству забути про війну та потреби нашої країни.

Цього разу британський актор, відомий ролями в кіношедеврах Пірати Карибського моря, Володар перснів, Троя та інших, Орландо Блум прибув до України, щоб підтримати дітей як посол доброї волі UNICEF.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Читай, якими були його перші враження від поїздки.

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Сьогодні я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитись на всю країну.

Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці Спільно — безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку, — написав Блум.

В Україні відкрито вже понад 180 таких центрів. Тут батьки можуть щодня на кілька годин залишати своїх дітей, щоб ті могли погратись, позайматись творчістю, відпочити та відчути себе в безпеці.

— Той (центр — ред.), який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей… Тут також є багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство, — зазначив актор.

Візит Орландо Блума в Україну — фото

Дітям в Україні потрібно повернути дитинство! Орландо Блум у Києві — перші враження актора / 6 Фотографій

Підтримку Україні висловлюють світові актори, співаки, режисери, письменники, спортсмени та інші зірки, які мають мільйонні аудиторії в соцмережах та пояснюють міжнародній спільноті, що відбувається в нашій країні.

Але також вони допомагають збирати гроші на військові та гуманітарні потреби. Читай, хто став амбасадором UNITED24 — української глобальної фандрейзингової ініціативи.

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