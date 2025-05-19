Осень будет горячей: СТБ приступил к съемкам сериалов Черговий лікар и Підміна

Весна продолжается, а телеканал СТБ уже думает об осеннем сезоне. Готовит сразу две премьеры, которые заставят волноваться, сопереживать и залипать в экран.

Возвращается восьмой сезон медицинской драмы Черговий лікар — уже с новой командой, но тем же пульсом напряжения в каждом эпизоде.

А еще — готовится к эфиру остросюжетная мелодрама Підміна, в которой жизнь двух сестер-близняшек расходится по самому неожиданному сценарию.

Черговий лікар: восьмой сезон сериала

Медицинская драма Черговий лікар — как добрый знакомый, к которому возвращаешься после долгого дня. В ней хватает драмы, но еще больше — подлинности.

Ежедневно герои сериала спасают жизни, распутывают неочевидные диагнозы, заглядывают в глубины человеческих историй и извлекают оттуда самое главное — веру, что даже в самые критические моменты есть на кого положиться.

Восьмой сезон будет обновлен — меняется актерский состав. Неизменным остается только главный врач и его безоговорочный авторитет. Съемки уже продолжаются в павильонах FILM.UA.

Здесь воссоздали современную клинику скорой помощи. Сценаристы работают с медицинскими консультантами, а актеры проходят специальные тренинги — чтобы в кадре быть максимально убедительными и знать, как, например, держать хирургические инструменты.

— Черговий лікар — это больше, чем медицинский сериал. Это прежде всего истории о людях, которые лечат не только наши тела, но и души. Ежедневно борются за жизнь, несмотря на сложные диагнозы. О силе сопереживания и выносливости, а иногда и моральном выборе, — говорит генеральный продюсер сериального производства телеканала СТБ Екатерина Шевелюк.

Сериал, по ее словам, стабильно входит в топ лучших программ дня:

— Именно за эту жизненность, реалистичность и человечность Черговий лікар так любят зрители СТБ. Мы очень рады, что наше крепкое партнерство с FILM.UA дает возможность вместе создавать продолжение этой мелодраматической истории.

Анна Елисеева, продюсер FILM.UA, добавляет:

— У сериала Черговий лікар долгая жизнь — более десяти лет. И наша история, и герои меняются со временем. Сейчас наша задача — показать зрителям, что добро, взаимопомощь, человечность только приумножились в нашей стране. И уж точно никуда не исчезли в этом мире.

В новом сезоне снимутся Валентин Томусяк, Кришталь Михаил, Панкова Александра, Хорольская Екатерина, Орест Пасечник, Яремчук Анна, Петровская Марго и другие.

Сериал Підміна: подробности

Второй сериал, который СТБ представит осенью, — Підміна от Starlight Production. Это мелодрама с остросюжетным сюжетом об измене, растерянности и борьбе за себя.

В центре событий — Екатерина, успешный архитектор и руководитель дизайн-бюро. Она отправляется за границу к сестре, с которой давно не общалась, и оказывается в ловушке. Без документов, без связи, без возможности вернуться. Тем временем в ее доме появляется другая женщина — внешне очень похожая, но совсем другая внутри.

— Страсть, обман, высокие ставки, сильные эмоции — в жизни Екатерины началась настолько непредсказуемая игра, что сюжет будет держать зрителей в напряжении до последней серии. Но наша героиня не пассивная беспомощная женщина. Она будет бороться за свое счастье и за себя настоящую, — говорит Екатерина Шевелюк.

Она подчеркивает:

— Мы стремимся создать историю, которая поможет ненадолго отвлечься от ежедневных вызовов и еще раз напомнит, что наша судьба только в наших руках. А та химия, которая сложилась между актерами на съемочной площадке, и которую наш режиссер филигранно подчеркивает, наполняет каждый кадр невероятно сильными чувствами.

В ролях — Антонина Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородний, Вероника Мишаева, Иван Блиндар, Михаил Кришталь, Наталья Доля, Оксана Боса и другие. Режиссер — Виталий Кукса, автор сериала Кохання та полум’я.

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