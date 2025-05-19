Осінь буде гарячою: СТБ розпочав зйомки серіалів Черговий лікар і Підміна

Весна триває, а телеканал СТБ вже думає про осінній сезон. Готує одразу дві прем’єри, які змусять хвилюватися, співпереживати та залипати в екран. Повертається восьмий сезон медичної драми Черговий лікар — уже з новою командою, але тим же пульсом напруги в кожному епізоді. А ще — готується до ефіру гостросюжетна мелодрама Підміна, в якій життя двох сестер-близнючок розходиться за найнеочікуванішим сценарієм.Черговий лікар: восьмий сезон серіалу Медична драма Черговий лікар — як добрий знайомий, до якого повертаєшся після довгого дня. У ній вистачає драми, але ще більше — справжності. Щодня герої серіалу рятують життя, розплутують неочевидні діагнози, заглядають у глибини людських історій і витягують звідти найголовніше — віру, що навіть у найкритичніші моменти є на кого покластися. Читати на тему Як Кохання та полум’я підкорив мільйони: закулісні подробиці зйомок серіалу про героїв ДСНС Від тренувань у справжній пожежній частині до зйомок у зруйнованій Бородянці – ми розкриваємо таємниці створення серіалу, що підкорив серця мільйонів. Восьмий сезон буде оновлено — змінюється акторський склад. Незмінним лишається лише головний лікар та його беззаперечний авторитет. Зйомки вже тривають у павільйонах FILM.UA. Тут відтворили сучасну клініку швидкої допомоги. Сценаристи працюють із медичними консультантами, а актори проходять спеціальні тренінги — аби в кадрі бути максимально переконливими і знати, як, приміром, тримати хірургічні інструменти. — Черговий лікар — це більше, ніж медичний серіал. Це насамперед історії про людей, які лікують не тільки наші тіла, а й душі. Щодня виборюють життя, попри складні діагнози. Про силу співпереживання та витривалість, а подекуди і моральний вибір, — каже генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк. Серіал, за її словами, стабільно входить до топу найкращих програм дня: — Саме через цю життєвість, реалістичність та людяність Черговий лікар так люблять глядачі СТБ. Ми дуже раді, що наше міцне партнерство з FILM.UA дає можливість разом створювати продовження цієї мелодраматичної історії. Анна Єлісеєва, продюсерка FILM.UA, додає: — У серіалу Черговий лікар довге життя — більш ніж десять років. І наша історія, і герої змінюються з часом. Зараз наша задача — показати глядачам, що добро, взаємодопомога, людяність тільки примножились в нашій країні. І вже точно нікуди не зникли в цьому світі. У новому сезоні знімуться Валентин Томусяк, Кришталь Михайло, Панкова Олександра, Хорольська Катерина, Орест Пасічник, Яремчук Ганна, Петровська Марго та інші. Серіал Підміна: подробиці Другий серіал, який СТБ представить восени, — Підміна від Starlight Production. Це мелодрама з гостросюжетним сюжетом про зраду, розгубленість і боротьбу за себе. У центрі подій — Катерина, успішна архітекторка і керівниця дизайн-бюро. Вона вирушає за кордон до сестри, з якою давно не спілкувалася, і опиняється в пастці. Без документів, без зв’язку, без змоги повернутись. Тим часом у її домі з’являється інша жінка — зовні дуже схожа, але зовсім інша всередині. — Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції — в житті Катерини розпочалася настільки непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів у напруженні до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка. Вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню, — говорить Катерина Шевелюк. Вона наголошує: — Ми прагнемо створити історію, яка допоможе ненадовго відволіктись від щоденних викликів і ще раз нагадає, що наша доля тільки в наших руках. А та хімія, яка склалася між акторами на знімальному майданчику, і яку наш режисер філігранно підкреслює, наповнює кожен кадр неймовірно сильними почуттями. У ролях — Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші. Режисер — Віталій Кукса, автор серіалу Кохання та полум’я. Люди у багатьох країнах світу чекають на 2 сезон серіалу Венздей. Він набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року. Читай далі — усі подробиці про 2 сезон Венздей та коли дата виходу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter