Осінь буде гарячою: СТБ розпочав зйомки серіалів Черговий лікар і Підміна

Весна триває, а телеканал СТБ вже думає про осінній сезон. Готує одразу дві прем’єри, які змусять хвилюватися, співпереживати та залипати в екран.

Повертається восьмий сезон медичної драми Черговий лікар — уже з новою командою, але тим же пульсом напруги в кожному епізоді.

А ще — готується до ефіру гостросюжетна мелодрама Підміна, в якій життя двох сестер-близнючок розходиться за найнеочікуванішим сценарієм.

Черговий лікар: восьмий сезон серіалу

Медична драма Черговий лікар — як добрий знайомий, до якого повертаєшся після довгого дня. У ній вистачає драми, але ще більше — справжності.

Щодня герої серіалу рятують життя, розплутують неочевидні діагнози, заглядають у глибини людських історій і витягують звідти найголовніше — віру, що навіть у найкритичніші моменти є на кого покластися.

Восьмий сезон буде оновлено — змінюється акторський склад. Незмінним лишається лише головний лікар та його беззаперечний авторитет. Зйомки вже тривають у павільйонах FILM.UA.

Тут відтворили сучасну клініку швидкої допомоги. Сценаристи працюють із медичними консультантами, а актори проходять спеціальні тренінги — аби в кадрі бути максимально переконливими і знати, як, приміром, тримати хірургічні інструменти.

— Черговий лікар — це більше, ніж медичний серіал. Це насамперед історії про людей, які лікують не тільки наші тіла, а й душі. Щодня виборюють життя, попри складні діагнози. Про силу співпереживання та витривалість, а подекуди і моральний вибір, — каже генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

Серіал, за її словами, стабільно входить до топу найкращих програм дня:

— Саме через цю життєвість, реалістичність та людяність Черговий лікар так люблять глядачі СТБ. Ми дуже раді, що наше міцне партнерство з FILM.UA дає можливість разом створювати продовження цієї мелодраматичної історії.

Анна Єлісеєва, продюсерка FILM.UA, додає:

— У серіалу Черговий лікар довге життя — більш ніж десять років. І наша історія, і герої змінюються з часом. Зараз наша задача — показати глядачам, що добро, взаємодопомога, людяність тільки примножились в нашій країні. І вже точно нікуди не зникли в цьому світі.

У новому сезоні знімуться Валентин Томусяк, Кришталь Михайло, Панкова Олександра, Хорольська Катерина, Орест Пасічник, Яремчук Ганна, Петровська Марго та інші.

Серіал Підміна: подробиці

Другий серіал, який СТБ представить восени, — Підміна від Starlight Production. Це мелодрама з гостросюжетним сюжетом про зраду, розгубленість і боротьбу за себе.

У центрі подій — Катерина, успішна архітекторка і керівниця дизайн-бюро. Вона вирушає за кордон до сестри, з якою давно не спілкувалася, і опиняється в пастці. Без документів, без зв’язку, без змоги повернутись. Тим часом у її домі з’являється інша жінка — зовні дуже схожа, але зовсім інша всередині.

— Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції — в житті Катерини розпочалася настільки непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів у напруженні до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка. Вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню, — говорить Катерина Шевелюк.

Вона наголошує:

— Ми прагнемо створити історію, яка допоможе ненадовго відволіктись від щоденних викликів і ще раз нагадає, що наша доля тільки в наших руках. А та хімія, яка склалася між акторами на знімальному майданчику, і яку наш режисер філігранно підкреслює, наповнює кожен кадр неймовірно сильними почуттями.

У ролях — Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші. Режисер — Віталій Кукса, автор серіалу Кохання та полум’я.

Люди у багатьох країнах світу чекають на 2 сезон серіалу Венздей. Він набув шаленої популярності у листопаді-грудні 2022 року. Читай далі — усі подробиці про 2 сезон Венздей та коли дата виходу.

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