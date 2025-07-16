Основание 3 сезон: возвращение культовой фантастики

После громкого финала второго сезона научно-фантастический сериал Основание продолжает интриговать зрителей по всему миру. Основанный на легендарном цикле романов Айзека Азимова, сериал переносит нас в далекое будущее, где знания, власть и воля человека сталкиваются в борьбе за будущее Галактики.

Читай, когда выйдут новые серии 3 сезона Основание и кто вернется в сериал — в нашем материале.

Основание 3 сезон: дата выхода

Премьера состоялась 11 июля 2025 на AppleTV+. Новый эпизод выходит каждую пятницу до 12 сентября 2025 года, образуя 10 серий в сезоне.

Кто вернется в сериал

После 152-летнего временного прыжка возвращаются:

Джаред Гаррис как Гарри Селдон.

Лу Ллоббелл как Гаал Дорник.

Клоны Императора: Ли Пэйс, Кассиан Билтон, Теренс Мэнн.

Лаура Бирн — андроид Демерзель.

Среди новых или персонажей, появлявшихся ранее коротко, но в третьем сезоне получивших больше экранного времени, более важную роль или более глубокое раскрытие:

Пилю Асбек как Мул — психический лидер и главный антагонист (ранее роль играл Микаэль Персбрандт).

Александр Сидиг — доктор Иблинг Мисс, поклонник Селдона.

Трой Котсур — Прим Палвер, лидер планеты психиков.

Также присоединились Черри Джонс, Коди Ферн, Брэндон П. Белл, Синнев Карлсен (Bayta Mallow), Томас

Лемаркис, Йута Вонг-Лой-Синг, Лео Билл.

Сюжетные детали сериала

Прошло 152 года. Империя Клеонов, когда-то несгибаемая и вечная, слабеет. Старые клоны уже не вызывают страха, а у новых лидеров нет их харизмы. Между тем Фонд — научная сила, заложенная Гарри Селдоном, — крепнет и разрастается. Но мир — это лишь иллюзия перед бурей. На горизонте появляется новая угроза — Мул. Загадочный мутант с мощными психическими способностями, он видит будущее и знает: у человечества всего четыре месяца до своего краха.

Это не просто борьба добра со злом. В новом сезоне разворачивается настоящий интеллектуальный турнир — многослойная стратегическая игра, где у каждого игрока есть собственные мотивы и слабости. Гаал Дорник, женщина-пророчица, видит сны о Муле, заставляющих ее сомневаться в себе. Гарри Селдон, великий ум и творец психоистории, вдруг теряет контроль над своим детищем — будущее больше не слушается его формул.

Демерзель, бессмертный андроид, которого программировано служить Империи, впервые начинает сомневаться в этом приказе. В ней пробуждаются эмоции — опасная вещь для машины. Где-то в тени, как призрак, действует Вторая Фундация — загадочная сила, имеющая свои тайны, цели и не всегда совпадающая с волей Селдона.

И против всех них — Мул. Он не просто враг, не монстр, которого можно уничтожить. Он как предвестник апокалипсиса, предсказание, которое становится реальностью. Столкновение с ним — это не только битва тел, а битва за самое будущее человечества.

Уже в первой серии зрители попадают в напряжение: Мул вступает в конфликт с Архидюком Белларионом и показывает, что договориться с ним невозможно. Он приходит не говорить — он приходит ломать.

В то же время, сериал не избегает глубины. Это сезон внутренних кризисов и трансформаций. Демерзель борется не с внешним врагом, а с сидящим в ней — программируемой обязанностью, которая уже не кажется правильной. Гаал начинает видеть в себе тьму Мула и боится, что может стать им. Брат День — император, который должен быть богом, — вдруг чувствует себя маленьким и уязвимым. А Гарри Селдон, отец большого плана, видит, как все рушится, и понимает: будущее не поддается контролю.

Если коротко, третий сезон — это не просто очередная глава борьбы за власть в Галактике. Это глубокая, эмоциональная и одновременно эпическая история о том, как люди — даже самые мудрые и могущественные — сталкиваются с тем, чего не могут объяснить. И только от них зависит, будет ли это конец или новое начало.

Что дальше ждать

Ожидается 10 серий, которые будут выходить каждую пятницу до финала 12 сентября.

Сезон объединяет элементы из книг Фундация и Империя и Вторая Фундация.

Вопреки бюджетным трудностям, создатели планируют сделать сериал еще более масштабным в 4 сезоне.

Если ты увлекаешься масштабной космической сагой, сериал этого сезона действительно поразит: масштаб, философские вопросы, эмоциональные конфликты, ну и новый антигерой — Мул.

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