Фундація 3 сезон: повернення культової фантастики

Після гучного фіналу другого сезону науково-фантастичний серіал Фундація продовжує інтригувати глядачів по всьому світу. Заснований на легендарному циклі романів Айзека Азімова, серіал переносить нас у далеке майбутнє, де знання, влада та людська воля стикаються в боротьбі за майбутнє Галактики.

Читай, коли вийдуть нові серії 3 сезону Фундація і хто повернеться до серіалу — у нашому матеріалі.

Фундація 3 сезон: дата виходу

Прем’єра відбулася 11 липня 2025 року на Apple TV+. Новий епізод виходить щоп’ятниці до 12 вересня 2025 року, утворюючи 10 серій в сезоні.

Хто повернеться до серіалу

Після 152‑річного часово­го стрибка повертаються:

Джаред Гарріс як Гарі Селдон.

Лу Ллоббелл як Гаал Дорнік.

Клони Імператора: Лі Пейс, Касіан Білтон, Теренс Менн.

Лаура Бірн — андроїд Демерзель.

Серед нових або персонажів, які з’являлися раніше коротко, але в третьому сезоні отримали більше екранного часу, важливішу роль чи глибше розкриття:

Пілю Асбек як Мул — психічний лідер і головний антагоніст (раніше роль грав Мікаель Персбрандт)

Олександр Сідіг — доктор Іблінґ Міс, шанувальник Селдона.

Трой Котсур — Прім Палвер, лідер планети психіків.

Також приєдналися Черрі Джонс, Коді Ферн, Брендон П. Белл, Сіннёв Карлсен (Bayta Mallow), Томас Лемаркіс, Йута Вонг‑Лой‑Сінґ, Лео Білл.

Сюжетні деталі серіалу

Минуло 152 роки. Імперія Клеонів, колись незламна й вічна, слабшає. Старі клони вже не викликають страху, а нові лідери не мають їхньої харизми. Тим часом Фундація — наукова сила, закладена Гарі Селдоном, — міцнішає та розростається. Але мир — це лише ілюзія перед бурею. На горизонті з’являється нова загроза — Мул. Загадковий мутант із потужними психічними здібностями, він бачить майбутнє й знає: людство має всього чотири місяці до свого краху.

Це не просто боротьба добра зі злом. У новому сезоні розгортається справжній інтелектуальний турнір — багатошарова стратегічна гра, де кожен гравець має власні мотиви й слабкості. Гаал Дорнік, жінка-пророчиця, бачить сни про Мула, які змушують її сумніватися в собі. Гарі Селдон, великий розум і творець психоісторії, раптом втрачає контроль над своїм дітищем — майбутнє більше не слухається його формул.

Демерзель, безсмертний андроїд, якого програмовано служити Імперії, вперше починає сумніватися в цьому наказі. У ній пробуджуються емоції — небезпечна річ для машини. Десь у тіні, мов привид, діє Друга Фундація — загадкова сила, що має свої таємниці, цілі й не завжди збігається з волею Селдона.

І проти всіх них — Мул. Він не просто ворог, не монстр, якого можна знищити. Він — як провісник апокаліпсиса, передбачення, що стає реальністю. Зіткнення з ним — це не лише битва тіл, а битва за саме майбутнє людства.

Уже в першій серії глядачі потрапляють у напругу: Мул вступає в конфлікт з Архідюком Белларіоном і показує, що домовитися з ним неможливо. Він приходить не говорити — він приходить ламати.

Водночас серіал не уникає глибини. Це сезон внутрішніх криз і трансформацій. Демерзель бореться не зі зовнішнім ворогом, а з тим, що сидить у ній — програмованим обов’язком, який уже не видається правильним. Гаал починає бачити в собі темряву Мула — і боїться, що може стати ним. Брат День — імператор, що мав бути богом, — раптом відчуває себе маленьким і вразливим. А Гарі Селдон, батько великого плану, бачить, як усе валиться, і розуміє: майбутнє не піддається контролю.

Якщо коротко, третій сезон — це не просто черговий розділ боротьби за владу в Галактиці. Це глибока, емоційна і водночас епічна історія про те, як люди — навіть наймудріші й наймогутніші — стикаються з тим, чого не можуть пояснити. І лише від них залежить, чи це буде кінець, а чи новий початок.

Що далі чекати

Очікуються 10 серій, які виходитимуть щоп’ятниці до фіналу 12 вересня.

Сезон поєднує елементи із книг Фундація та Імперія та Друга Фундація.

Всупереч бюджетним труднощам, творці планують зробити серіал ще масштабнішим у 4‑му сезоні.

Якщо ти захоплюєшся масштабною космічною сагою, серіал цього сезону справді вражатиме: масштаб, філософські питання, емоційні конфлікти, ну і новий антигерой — Мул.

Для любителів серіалу Fallout ми давали інформацію коли вийде Fallout 2: про що він розповідає та коли чекати продовження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!