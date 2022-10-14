Пой, если болит: о песне Пташка от Бабкина и Udovenko

В День защитников и защитниц каждый украинец поздравляет своих воинов, как только может сам. Кто-то помогает символическим донатом, поздравляет прохожих в пикселе или поет и посвящает символические песни.

Украинский певец Сергей Бабкин к 14 октября выпустил песню, посвятив ее боевому медику. Красноречиво песня называется Пташка.

Композиция Пташка появилась в симбиозе дуэта Сергея Бабкина и молодого украинского исполнителя Владимира Удовенко, более известного как Udovenko. Владимир также автор музыки и слов. Авторы признаются, что сама песня была написана под влиянием теракта россиян в Еленовской колонии 29 июня 2022, в которой погибли более 50 украинских военнопленных.

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Создание песни Пташка

Сергей Бабкин рассказывает — все началось после очередного концерта в Европе в поддержку Украины.

— Мне пришло сообщение от участника команды Лиги Смеха, в которой я был тренером в мирное время: “Посмотри, пожалуйста, это видео Владимира Удовенко”. Я не знал, кто это, видел парня первый раз, но песня меня зацепила сразу.

Как выяснилось потом, Владимир никогда раньше не занимался музыкой, работал менеджером в крупной компании. Но после начала войны оказался в ловушке — он вместе с семьей был в Буче, они прятались в подвалах первые две недели войны.

Там он и написал свою первую песню. После освобождения Киевской области вернулся домой, начал записываться на студии, продолжал создавать песни. Поэтому когда произошла трагедия в Еленовке, где российские оккупанты жестоко убили пленных азовцев, появилась Пташка.

Пташка — это позывной парамедика из батальона Азов, которая недавно была освобождена из плена. Она и ее героические поступки стали вдохновением для этой композиции.

Владимир предложил Сергею спеть эту песню, и он без раздумий согласился сделать дуэт.

— Для меня особенно важно, что песня выходит сегодня, в День защитников и защитниц Украины. В день, когда мы благодарим героев, защищающих нашу родную землю, — делится Бабкин.

Слушать и скачивать песню Пташка можно по ссылке на разных музыкальных площадках.

Также сегодня девушка, которой и посвящена песня Пташка, — Екатерина Полищук в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о пережитом на Азовстале и как привыкает к новой популярной жизни.

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