Співай, най боляче: про пісню Пташка від Бабкіна та Udovenko

У День захисників і захисниць України кожен українець вітає своїх воїнів так, як тільки може сам. Хтось допомагає символічним донатом, вітає перехожих у пікселі або співає та присвячує символічні пісні.

Український співак Сергій Бабкін до 14 жовтня випустив пісню, присвятивши її бойовій медикині. Красномовно пісня називається Пташка.

Композиція Пташка з’явилася у симбіозі дуету Сергія Бабкіна та молодого українського виконавця Володимира Удовенка, більш відомого як Udovenko. Володимир також є автором музики та слів. Автори зізнаються, що сама пісня була написана під впливом теракту росіян в Оленівській колонії 29 червня 2022 року, в якій загинули понад 50 українських військовополонених.

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Створення пісні Пташка

Сергій Бабкін розповідає: усе почалося після чергового концерту в Європі на підтримку України.

— Мені прийшло повідомлення від учасника команди Ліги Сміху, в якій я був тренером за мирних часів: “Подивись, будь ласка, це відео Володимира Удовенка”. Я не знав, хто це, бачив хлопця перший раз, але пісня мене зачепила одразу.

Як виявилося потім, Володимир ніколи раніше не займався музикою, працював менеджером у великій компанії. Але після початку війни опинився у пастці — він разом із родиною був у Бучі, вони всі переховувалися у підвалах перші два тижні війни.

Там же він і написав свою першу пісню. Після звільнення Київщини повернувся додому, почав записуватись на студії, продовжував створювати пісні. Тож коли сталась трагедія в Оленівці, де російські окупанти жорстоко вбили полонених азовців, з’явилась Пташка.

Пташка — це позивний парамедикині з батальйону Азов, яка нещодавно була звільнена з полону. Вона та її героїчні вчинки й стали натхненням для цієї композиції.

Володимир запропонував Сергієві заспівати цю пісню, і він не роздумуючи погодився зробити дует.

— Для мене особливо важливо, що пісня виходить саме сьогодні, у День захисників та захисниць України. У день, коли ми дякуємо героям, які боронять нашу рідну землю, — ділиться Бабкін.

Слухати та завантажувати пісню Пташка можна за посиланням на різних музичних майданчиках.

Також сьогодні дівчина, якій і присвячена пісня Пташка, — Катерина Поліщук в ефірі Єдиного телемарафону розповіла про пережите на Азовсталі та як звикає до нового популярного життя.

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