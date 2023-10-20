Под такие песни классно работает пулемет! Певица Марта Липчей представила трек На пристани — слушать

Украинский шоу-биз наконец-то начал свободно дышать, радиоэфир избавился от российских треков, что дало возможность рождаться новому и своему. Если ты любишь новые треки, певица Марта Липчей представила трек На пристани — послушать его можно в нашем материале.

Певица Марта Липчей представила трек На пристани — слушать

Украинская певица Марта Липчей представила песню На пристани и видеоработу к ней. Песня рассказывает о моментах, когда чувствуешь, что не выдерживаешь, не переживешь, но не останавливаешься и продолжаешь уходить.

Игра образами в клипе: от черного до белого, от бессилия до отваги подчеркивает тот водоворот эмоций, который есть в каждой украинской женщине. Современные реалии заставляют каждую из нас обрести мощную силу внутри себя, — рассказала певица.

На закрытом предпоказе присутствовали звездные гости, среди них военный парамедик Екатерина Полищук с позывным Пташка, писатель и рок-музыкант Сергей Жадан, блогер Даша Квиткова, ведущий Тимур Мирошниченко и другие.

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Под песни Марты очень классно работает пулемет, под такие песни можно ехать без фар ночью под обстрелами, но с громкой музыкой, помня, как нас поддерживают классные украинские люди, — сказала парамедик Екатерина Полищук.

Также Марта Липчей и Сергей Жадан объявили о совместном треке, который выйдет в ноябре, а еще о благотворительном туре по городам Украины этой зимой.

Марта Липчей — На пристани: слушать песню и смотреть клип

Послушать песню Марты Липчей На пристани и посмотреть клип ты можешь в нашем материале.

Раньше мы рассказывали о клипе TVORCHI на песню Разом.

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